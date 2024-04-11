Педро де ла Роса: «Алонсо – план «А», «Б» и «В» «Астон Мартин» на сезон-2025»

У «Астон Мартин» нет альтернатив Алонсо, заявил де ла Роса.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла сообщил, что команда нацелена на сохранение в составе в 2025 году и не рассматривает другие пути.

«Главное – предоставить ему причины остаться, предложив максимально быструю машину. Работа с Алонсо идет очень здорово, он весьма доволен командой. Мы хотим, чтобы он остался – для команды «Формулы-1» очень важно иметь такой актив. Если мы будем показывать результаты как в этот уик-энд [в ] и улучшать болид, то дадим ему больше причин выбрать нас.

Внутри команды мы не думаем о каких-либо еще сценариях. Мы хотим, чтобы Алонсо остался и предполагаем, что он останется. Нет плана «Б», наш план «А», «Б» и «В» – это Фернандо. Мы не ищем альтернативные варианты, команда очень довольна Фернандо и [Строллом]», – заявил Педро в интервью Cadena SER.

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