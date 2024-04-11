Педро де ла Роса: «Алонсо – план «А», «Б» и «В» «Астон Мартин» на сезон-2025»

Теги Гран-при Японии Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

У «Астон Мартин» нет альтернатив Алонсо, заявил де ла Роса.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса сообщил, что команда нацелена на сохранение в составе Фернандо Алонсо в 2025 году и не рассматривает другие пути.

«Главное – предоставить ему причины остаться, предложив максимально быструю машину. Работа с Алонсо идет очень здорово, он весьма доволен командой. Мы хотим, чтобы он остался – для команды «Формулы-1» очень важно иметь такой актив. Если мы будем показывать результаты как в этот уик-энд [в Японии] и улучшать болид, то дадим ему больше причин выбрать нас.

Внутри команды мы не думаем о каких-либо еще сценариях. Мы хотим, чтобы Алонсо остался и предполагаем, что он останется. Нет плана «Б», наш план «А», «Б» и «В» – это Фернандо. Мы не ищем альтернативные варианты, команда очень довольна Фернандо и Лансом [Строллом]», – заявил Педро в интервью Cadena SER.

«Астон Мартин» и «Ред Булл» требуют решения Алонсо в ближайшие недели, окружение Ферстаппена сомневается в переходе в «Мерседес» (AMuS)

«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Команда очень довольна Лансом". А Ланс командой и скоростью болида на прямых
+2
0
+2
Но есть же ещё план Д
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий