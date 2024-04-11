«Астон Мартин» и «Ред Булл» требуют решения Алонсо в ближайшие недели, окружение Ферстаппена сомневается в переходе в «Мерседес» (AMuS)

Немецкие журналисты поделились информацией о ситуации на трансферном рынке.

По сведениям Auto Motor und Sport, Ферстаппен хотел бы выступать за «Ред Булл» в 2025 году, но только в том случае, если в команде все останется как есть – в данный момент чемпиону никто не может это гарантировать.

Единственным реалистичным вариантом для нидерландца является «Мерседес» – даже если «Астон Мартин» удастся переманить из «Ред Булл» конструктора . В «Мерседесе» у лучше долгосрочные перспективы, утверждает издание. В частности, Ферстаппен может стать амбассадором бренда после завершения гоночной карьеры.

Сообщается, что пока не видны признаки прогресса в «Мерседесе», даже сторонники жесткой позиции в окружении Ферстаппена сомневаются в целесообразности трансфера.

«Нидерландская суперзвезда должна как минимум получить реалистичный шанс на победы в гонках», – отмечается в статье.

Пока у «Мерседеса» есть хотя бы небольшие шансы заполучить Макса, исполнительный директор немецкого коллектива Тото Вольфф будет ожидать решения трехкратного чемпиона – даже если из-за этого упустит и . Внутри «Мерседеса» уже согласовали зарплату, который получал бы Ферстаппен. Нидерландец стал бы более дорогим пилотом, чем , с учетом бонусов.

В то же время Алонсо и Сайнс не имеют возможности тянуть время, в отличие от Ферстаппена. «Ауди» требует решения от Сайнса, «Астон Мартин» и «Ред Булл» давят на Алонсо – ультиматум истечет на неделе после следующей.

Издание сообщает, что Фернандо подписал бы любой контракт, который позволил бы ему сесть в болид для побед. В то же время кокпит в «Ред Булл» будет привлекательным для Алонсо лишь в том случае, если ему не придется соревноваться с Ферстаппеном.

Сайнс возглавляет список «Ауди» (до конца 2025 года – «Заубера»), однако не является главным претендентом на место в других командах.

«Ауди» рассматривает и других пилотов. Переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» является почти решенным делом, также кандидатами могут стать Серхио Перес в случае потери места в «Ред Булл», пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли и лидер «РБ» Юки Цунода.

«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)

Гельмут Марко: «Ауди» ждет решения Сайнса, «Астон Мартин» оказывает давление в нескольких направлениях, если верить «Радио Паддок»