«Астон Мартин» и «Ред Булл» требуют решения Алонсо в ближайшие недели, окружение Ферстаппена сомневается в переходе в «Мерседес» (AMuS)

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Немецкие журналисты поделились информацией о ситуации на трансферном рынке.

По сведениям Auto Motor und Sport, Ферстаппен хотел бы выступать за «Ред Булл» в 2025 году, но только в том случае, если в команде все останется как есть – в данный момент чемпиону никто не может это гарантировать.

Единственным реалистичным вариантом для нидерландца является «Мерседес» – даже если «Астон Мартин» удастся переманить из «Ред Булл» конструктора Эдриана Ньюи. В «Мерседесе» у Макса лучше долгосрочные перспективы, утверждает издание. В частности, Ферстаппен может стать амбассадором бренда после завершения гоночной карьеры.

Сообщается, что пока не видны признаки прогресса в «Мерседесе», даже сторонники жесткой позиции в окружении Ферстаппена сомневаются в целесообразности трансфера.

«Нидерландская суперзвезда должна как минимум получить реалистичный шанс на победы в гонках», – отмечается в статье.

Пока у «Мерседеса» есть хотя бы небольшие шансы заполучить Макса, исполнительный директор немецкого коллектива Тото Вольфф будет ожидать решения трехкратного чемпиона – даже если из-за этого упустит Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Внутри «Мерседеса» уже согласовали зарплату, который получал бы Ферстаппен. Нидерландец стал бы более дорогим пилотом, чем Льюис Хэмилтон, с учетом бонусов.

В то же время Алонсо и Сайнс не имеют возможности тянуть время, в отличие от Ферстаппена. «Ауди» требует решения от Сайнса, «Астон Мартин» и «Ред Булл» давят на Алонсо – ультиматум истечет на неделе после следующей.

Издание сообщает, что Фернандо подписал бы любой контракт, который позволил бы ему сесть в болид для побед. В то же время кокпит в «Ред Булл» будет привлекательным для Алонсо лишь в том случае, если ему не придется соревноваться с Ферстаппеном.

Сайнс возглавляет список «Ауди» (до конца 2025 года – «Заубера»), однако не является главным претендентом на место в других командах.

«Ауди» рассматривает и других пилотов. Переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» является почти решенным делом, также кандидатами могут стать Серхио Перес в случае потери места в «Ред Булл», пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли и лидер «РБ» Юки Цунода.

«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)

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11 комментариев
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Интересно чем закончится вся эта шумиха. Было бы интересно увидеть Макса в мерсе, Алонсо в редбуле и Сайнса в Ауди
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Если даже дойчландский амус пишет, что Макс скорее останется в РБ, то вероятность этого 120%
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Ответ Kappa Kappish
"В то же время кокпит в «Ред Булл» будет привлекательным для Алонсо лишь в том случае, если ему не придется соревноваться с Ферстаппеном." ХАХА ))
почему то, когда я подумал о связке Ферстапен-Алонсо, мне вспомнился 2007 год.
Дед беспорно крут. Но "сталкивать лбами" двух гигантов...Не думаю что у Хорнера, настолько железные яйца при ярковыраженом слабоумие.
Куда интереснее было бы увидеть Алонсо-Сайнс, в Астонах.
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Ответ Клименко
Если даже дойчландский амус пишет, что Макс скорее останется в РБ, то вероятность этого 120%
На следующий год, скорее, да, но под новый регламент еще не факт. Если инсайдеры не врут и Мерс действительно далеко продвинулся в работе по нему (по движку в первую очередь), Максу будет над чем поразмыслить.
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"В то же время кокпит в «Ред Булл» будет привлекательным для Алонсо лишь в том случае, если ему не придется соревноваться с Ферстаппеном."
ХАХА ))
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Спасибо Хэму) Неплохую кашу он заварил своим переходом
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Спасибо Хэму) Неплохую кашу он заварил своим переходом
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Да веселье началось.Все от кого-то чего-то ждут.Не кто не знает,что будет.Макс боится уйти из Ред Булла,хочется побеждать,но и сильного напарника как понимаю не желает видеть..Думаю не много осталось ждать,скоро всё увидим.
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"Переход Нико Хюлькенберга из «Хааса» является почти решенным делом" - самое важное, куда именно переход, упомянуть забыли.
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Ответ Сергей Фетисов
Да веселье началось.Все от кого-то чего-то ждут.Не кто не знает,что будет.Макс боится уйти из Ред Булла,хочется побеждать,но и сильного напарника как понимаю не желает видеть..Думаю не много осталось ждать,скоро всё увидим.
Максу нужно оставаться в Ред Булле, хотя бы на 2025, так как в остальных командах почти нет шансов на победы. А даже сильного напарника обыграть Макс способен.
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Ответ Листок яблони
Максу нужно оставаться в Ред Булле, хотя бы на 2025, так как в остальных командах почти нет шансов на победы. А даже сильного напарника обыграть Макс способен.
Всё может быть.Мы не знаем внутреннюю кухню после того как папа Иос влез в разборки.Конечно даже исходя из личных амбиций 2025г. он должен остаться в Ред Булл.
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