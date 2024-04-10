Карлос Сайнс: «Мы сможем побороться с «Ред Булл» за победы на некоторых трассах, думаю – в Монце, Сингапуре, Майами»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Майами Авто

Сайнс оценил шансы «Феррари» в борьбе с «Ред Булл».

Пилот Скудерии считает, что в календаре чемпионата есть как минимум несколько треков, где «Феррари» будет иметь возможность на равных бороться с «Ред Булл» за победы в гонках.

При этом в «Феррари» рассчитывают на крупный пакет обновлений болида, который должен быть готов к началу европейской части сезона.

«Я думаю, что мы сможем побороться с «Ред Булл» за победы на нескольких других трассах. Возможно, у нас будут хорошие шансы в Монце, в Сингапуре, может и в Майами.

При этом на некоторых других трассах болид «Ред Булл» по-прежнему просто работает намного лучше, чем наш. И до тех пор, пока мы не доработаем нашу машину, улучшив ее работу на таких трассах [как, например, «Сузука], мы так и будем отставать от «Ред Булл» на 0,3 секунды. Так что пришло время потрудиться и подготовить пакет обновлений болида, который поможет нам на таких треках», – рассказал Сайнс.

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