Фернандо Алонсо: «Сейчас мы хорошо проводим гонки, зарабатывая даже больше очков, что должны были»

Алонсо оценил текущие выступления « ».

Ранее испанец уже говорил о том, что на данный момент он сам выступает выше тех возможностей, которые изначально есть у команды:

«Посмотрим, что будет дальше. У «Астон Мартин» запланировано еще несколько обновлений, направленных на то, чтобы улучшить машину.

[В Японии] мы опробовали первый пакет обновлений, который является базовой версией для дальнейших обновлений машины по ходу сезона. И нам еще многое нужно проанализировать. Но да, сейчас мы хорошо проводим гонки, выжимаем максимум очков, зарабатывая их даже больше, что должны были».

Также Алонсо поделился мнением о предстоящем , который многие ожидают с опаской.

Последний раз гонка в Шанхае проводилась в 2019 году – и некоторые пилоты никогда ранее не выступали на этом треке. При этом на автодроме совсем недавно положили новый асфальт, а гоночный уик-энд будет проводиться в формате со спринтов – и у команд будет всего одна сессия свободных заездов для подготовки:

«Мне кажется, такие вещи всегда дают шанс командам, уступающим конкурентам в темпе – когда вы оказываетесь в переменчивых условиях, когда мы проводим гоночный уик-энд со спринтом.

Все эти вещи дают вам дополнительный шанс, но уик-энд в любом случае будет сложным. На трассе в Китае очень длинные повороты, основная нагрузка там ложится на передние шины, примерно как на трассе в Австралии. Так что я думаю, что « » там будет очень быстра. Впрочем, как и « ». Посмотрим. На нашей машине очень эффективно работает система DRS – может быть, это поможет нам на длинных прямых».

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