Гельмут Марко: «Перес пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Марко похвалил Переса за выступление на Гран-при Японии.

Советник «Ред Булл» отметил, что мексиканец пока проводит свой лучший сезон в составе австрийской команды.

Нынешний контракт Переса с «Ред Булл» рассчитан до конца года, и в руководстве команды ранее заявляли, что для продления соглашения Серхио нужно улучшать свои выступления.

«Чеко смотрелся очень уверенно и провел хорошую гонку. Ему не повезло на пит-стопе, но он сумел вернуться, отыгравшись на трассе, а его обгон Льюиса Хэмилтона в «130R» был просто великолепен.

Перес определенно пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл», – рассказал Марко.

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2 комментария
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Ну не знаю, в том сезоне столько раз "гонщик дня" выигрывал, а до этого ещё носил звание короля улиц, а сейчас и не король, и гонщика дня не выигрывает)))
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> Перес определенно пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл»

Что, если что, не помешает стать и последним сезоном.
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