Гельмут Марко: «Перес пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл»

Марко похвалил за выступление на .

Советник « » отметил, что мексиканец пока проводит свой лучший сезон в составе австрийской команды.

Нынешний контракт Переса с «Ред Булл» рассчитан до конца года, и в руководстве команды ранее заявляли, что для продления соглашения Серхио нужно улучшать свои выступления.

«Чеко смотрелся очень уверенно и провел хорошую гонку. Ему не повезло на пит-стопе, но он сумел вернуться, отыгравшись на трассе, а его обгон Льюиса Хэмилтона в «130R» был просто великолепен.

Перес определенно пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл», – рассказал .

«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»