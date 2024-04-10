Гельмут Марко: «Перес пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл»
Марко похвалил Переса за выступление на Гран-при Японии.
Советник «Ред Булл» отметил, что мексиканец пока проводит свой лучший сезон в составе австрийской команды.
Нынешний контракт Переса с «Ред Булл» рассчитан до конца года, и в руководстве команды ранее заявляли, что для продления соглашения Серхио нужно улучшать свои выступления.
«Чеко смотрелся очень уверенно и провел хорошую гонку. Ему не повезло на пит-стопе, но он сумел вернуться, отыгравшись на трассе, а его обгон Льюиса Хэмилтона в «130R» был просто великолепен.
Перес определенно пока проводит свой лучший на данный момент сезон в составе «Ред Булл», – рассказал Марко.
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Что, если что, не помешает стать и последним сезоном.