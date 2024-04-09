Джек Дуэн: «Я более чем готов к «Формуле-1»

Теги возможные переходы Формула-1 Формула-2 Эстебан Окон Пьер Гасли Джек Дуэн Лиам Лоусон Альпин Оливер Бермэн Авто

Дуэн сообщил, что готов заменить Окона или Гасли.

Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн поделился мнением о том, способен ли он занять место основного гонщика команды.

Неизвестно, останутся ли французы Эстебан Окон и Пьер Гасли в «Альпин» после сезона-2024. В марте Эстебан говорил, что Джек заслуживает получить шанс в «Формуле-1».

«Я чувствую себя готовым, 100 процентов.

Я бы сказал это раньше [Окона], но его голос чуть громче. Я был в болиде с ним и Пьером на старте сезона, и по данным и брифингам мы точно понимаем, где находимся. Здорово было увидеть, что даже после зимнего перерыва мы все очень и очень близки друг к другу.

Так что я готов», – заявил Дуэн.

Австралиец высказался о том, что в «Ф-1» уже дебютировали его бывшие соперники по «Формуле-2» Лиам Лоусон и Оливер Бермэн:

«Они оба отличные гонщики. У меня тоже были очень хорошие выступления.

Я чувствую себя очень комфортно в машине «Формулы-1», у меня большой накат. Я чувствую, что более чем готов запрыгнуть в болид, если придется, и показать хороший результат».

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