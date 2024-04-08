Тед Кравиц: «Фамен окажется под громадным давлением. «Рено» в «Ф-1» не для того, чтобы финишировать 15-м и 16-м»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Рено Эстебан Окон Пьер Гасли Тед Кравиц Гран-при Майами Альпин Бруно Фамен Авто

Кравиц сообщил, что босса «Альпин» ждут непростые времена.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц предположил, что руководитель «Альпин» Бруно Фамен находится не в лучшем положении после провального старта сезона-2024.

На Гран-при Японии французы вновь не заработали очки и остались на последнем месте в Кубке конструкторов.

«Какие-то обновления для машины «Альпин» привезут в Майами, в Энстоуне очень упорно трудятся.

Нужно найти скорость, потому что гонка не вышла хорошей, хотя, по словам Пьера Гасли, не по его вине. Его ударили на втором рестарте, и он потерял 30 пунктов прижимной силы.

Для Эстебана Окона гонка получилась не такой плохой. Он тоже не смог заставить сработать стратегию с одним пит-стопом и финишировал 15-м.

В пятницу я говорил с Бруно Фаменом, руководителем команды «Альпин». Он окажется под громадным давлением как человек, ответственный за очень медленный болид в данный момент.

У него были обычные объяснения: меняются процессы и конструкторские концепции. Пусть это правда, но давление ни в коей степени не снизится, ведь Лука де Мео, глава «Рено», которой принадлежит «Рено», потребует скорости и ответов.

«Рено» в «Формуле-1» не для того, чтобы финишировать 15-м и 16-м», – заявил журналист.

Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Повреждения стоили 30 пунктов прижимной силы»

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

1 комментарий
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Пусть гордятся своими 2 титулами благодаря Алонсо. Если бы не Алонсо, Рено так и остались бы без титулов. Спасибо кудеснику Фернандо Алонсо, он на 3 машине стал чемпионом.
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