Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Повреждения стоили 30 пунктов прижимной силы»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Юки Цунода Альпин Бруно Фамен Авто

Гасли рассказал о повреждениях болида после контакта с напарником.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли завершил Гран-при Японии 16-м и сообщил, что на скорость повлияло столкновение с напарником Эстебаном Оконом на рестарте.

«На втором [старте], после красного флага, я обогнал «Хаас», затем Эстебана и поравнялся с Юки [Цунодой]. В тот момент меня зажали между двумя машинами, не повезло попасть в гоночный инцидент.

Днище получило существенные повреждения, которые стоили около 30 пунктов прижимной силы, так что время на круге ухудшилось. С этого эпизода гонка была очень тяжелой, мы мало что могли сделать – только атаковать изо всех сил», – объяснил Пьер.

Окон, финишировавший 15-м, заявил, что его болид также пострадал:

«Мы получили повреждения на старте, после чего попробовали непростые стратегические решения, чтобы получить какой-то шанс. Но в конечном счете сегодня мы оказались недостаточно быстрыми, чтобы соревноваться с соперниками и сдерживать их после рестарта.

Не повезло получить повреждения. Тем не менее, я не думаю, что это оказало огромное влияние на картину гонки в целом».

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен рассказал, что «обе машины испытали серьезные потери прижимной силы».

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2 комментария
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2 де 6и6а - это сила.
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Биба и боба Окон и Гасли встретили друг друга. Два середнячка которые истинно считают себя топами 🤣🤣. Пусть и дальше барахтаются в этой дно-команде. Одного Алонсо попустил, другого Ферстаппен
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