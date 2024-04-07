Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Повреждения стоили 30 пунктов прижимной силы»
Гасли рассказал о повреждениях болида после контакта с напарником.
Пилот «Альпин» Пьер Гасли завершил Гран-при Японии 16-м и сообщил, что на скорость повлияло столкновение с напарником Эстебаном Оконом на рестарте.
«На втором [старте], после красного флага, я обогнал «Хаас», затем Эстебана и поравнялся с Юки [Цунодой]. В тот момент меня зажали между двумя машинами, не повезло попасть в гоночный инцидент.
Днище получило существенные повреждения, которые стоили около 30 пунктов прижимной силы, так что время на круге ухудшилось. С этого эпизода гонка была очень тяжелой, мы мало что могли сделать – только атаковать изо всех сил», – объяснил Пьер.
Окон, финишировавший 15-м, заявил, что его болид также пострадал:
«Мы получили повреждения на старте, после чего попробовали непростые стратегические решения, чтобы получить какой-то шанс. Но в конечном счете сегодня мы оказались недостаточно быстрыми, чтобы соревноваться с соперниками и сдерживать их после рестарта.
Не повезло получить повреждения. Тем не менее, я не думаю, что это оказало огромное влияние на картину гонки в целом».
Руководитель «Альпин» Бруно Фамен рассказал, что «обе машины испытали серьезные потери прижимной силы».
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