Карлос Сайнс: «Думаю, что «Ред Булл» точно сохранит свое преимущество на дистанции первой трети сезона»

Сайнс оценил перспективы «Феррари» в борьбе с «Ред Булл».

Испанец, финишировавший третьим на , считает, что у «Феррари» будет шанс бросить вызов « » только к началу европейской части сезона, когда команда планирует подготовить первые крупные обновления болида.

«Думаю, что «Ред Булл» точно сохранит свое преимущество на дистанции первой трети сезона. Пока мы не подготовим одно-два крупных обновления, которые есть в планах, и которые должны позволить «Феррари» бороться с «Ред Булл» на более регулярной основе.

Сейчас нам нужно больше таких гонок, как в Австралии. Но я не думаю, что в «Ред Булл» будут часто допускать подобные ошибки. Досадно еще и то, что я пропустил гонку (в Саудовской Аравии) – это может стоить нам позиций в чемпионате. Но, в любом случае, я буду и дальше выкладываться на максимуме. А еще это мой последний сезон в «Феррари», так что мне нечего терять и я сделаю все возможное, чтобы отыграться», – рассказал .

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