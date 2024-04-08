Карлос Сайнс: «Думаю, что «Ред Булл» точно сохранит свое преимущество на дистанции первой трети сезона»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс оценил перспективы «Феррари» в борьбе с «Ред Булл».

Испанец, финишировавший третьим на Гран-при Японии, считает, что у «Феррари» будет шанс бросить вызов «Ред Булл» только к началу европейской части сезона, когда команда планирует подготовить первые крупные обновления болида.

«Думаю, что «Ред Булл» точно сохранит свое преимущество на дистанции первой трети сезона. Пока мы не подготовим одно-два крупных обновления, которые есть в планах, и которые должны позволить «Феррари» бороться с «Ред Булл» на более регулярной основе.

Сейчас нам нужно больше таких гонок, как в Австралии. Но я не думаю, что в «Ред Булл» будут часто допускать подобные ошибки. Досадно еще и то, что я пропустил гонку (в Саудовской Аравии) – это может стоить нам позиций в чемпионате. Но, в любом случае, я буду и дальше выкладываться на максимуме. А еще это мой последний сезон в «Феррари», так что мне нечего терять и я сделаю все возможное, чтобы отыграться», – рассказал Сайнс.

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7 комментариев
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Жалко Карлитоса, надеюсь заберет его топ-команда. Ездил вместе с Максом, Норрисом и Леклером и был близко к каждому из них, Норриса так даже превосходил. Пилот из категории Баттона и Росберга
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Ответ Paninaro
Даже близко не уровень Росберга. Тот легко уничтожил Шумахера (чушь про возраст не стоит писать, Алонсо подтверждает), и разок из 4 выиграл у Льюиса.
Значит Расселл уничтожает Хэма не изза возраста, а потому что Хэм дно, так и запомним)
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Ответ Bzz Pvz
Макс уничтожил саинса в торо россо, ни о какой близости не может идти и речи
По квалам близко, по совместно завершенным гонкам тоже. Максу было 17 и конечно на фоне более опытного Сайнца смотрелся круто, но нельзя сказать, что Карлос ударил в грязь
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И второй трети, и третьей трети. В РБ не спят и тоже готовят обновления
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Сайнс в курсе вообще что ньюи и дальше будет обновлять машину ? Или думает что он подождёт пока фуры выкатят несколько крупных обновлений. А они в курсе насколько тошнят в РБ ? Может там и движок придушен, и даже если фуры прибавят очень много, ньюивозки просто станут чуть больше атаковать по ходу гонки .
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