Ланс Стролл о провале в квалификации: «Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. Не знаю, что случилось»

Теги Гран-при Японии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Стролл не знает причин неудачного выступления в квалификации на «Сузуке».

Пилот «Астон Мартин» не смог выйти из первого сегмента квалификационной сессии, в то время как его напарник по команде Фернандо Алонсо в итоге занял пятое место.

«По ощущениям все было нормально. Мы просто оказались слишком медленными. Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. При этом в целом наша машина была быстрой, Фернандо Алонсо был очень быстр. Так что я не знаю что случилось, у меня пока нет ответов.

Нам нужно будет изучить данные, посмотреть на состояние шин, понять, все ли работало нормально, попали ли мы в рабочие диапазоны. Что тут сказать, это был просто один из таких вот дней. Я не знаю, у меня нет ответов, нужно все изучить», – рассказал Стролл.

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4 комментария
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Забавно конечно. Почему ни у кого не хватает яиц признать "да, я днище, а Фернандо Алонсо просто зверь". Машина корыто, но почему то ты 16-й, а Алонсо 5-й.
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Ленсу просто надо ещё лет 15 поездить чтобы найти скилл, в этом году он Сенну по числу ГП обгонит помоему, но всё видимо опыта ему не хватает .
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Ответ Великий Алонсо
Забавно конечно. Почему ни у кого не хватает яиц признать "да, я днище, а Фернандо Алонсо просто зверь". Машина корыто, но почему то ты 16-й, а Алонсо 5-й.
когда напарником был Перес, Феттель такого провала не было. Что случилось
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