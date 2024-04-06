Ланс Стролл о провале в квалификации: «Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. Не знаю, что случилось»

Стролл не знает причин неудачного выступления в квалификации на «Сузуке».

Пилот « » не смог выйти из первого сегмента квалификационной сессии, в то время как его напарник по команде в итоге занял пятое место.

«По ощущениям все было нормально. Мы просто оказались слишком медленными. Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. При этом в целом наша машина была быстрой, Фернандо Алонсо был очень быстр. Так что я не знаю что случилось, у меня пока нет ответов.

Нам нужно будет изучить данные, посмотреть на состояние шин, понять, все ли работало нормально, попали ли мы в рабочие диапазоны. Что тут сказать, это был просто один из таких вот дней. Я не знаю, у меня нет ответов, нужно все изучить», – рассказал .

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