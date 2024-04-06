Кристиан Хорнер: «Очень рады тому, что полностью заняли первый ряд стартовой решетки»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер остался доволен результатом квалификации к Гран-при Японии.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что в гонке ожидается более напряженная борьба, и старт с первого ряда должен помочь команде.

«Да, борьба (между напарниками) была очень плотной. В любом случае, мы очень рады тому, что полностью заняли первый ряд стартовой решетки. И для Чеко это лучшая квалификация на «Сузуке». Так что да, мы очень довольны первым рядом на старте, а Макс проехал очередной потрясающий круг.

Думаю, что в гонке стоит ждать большей вариативности. Как мы видели, с гоночным темпом все не так однозначно. К тому же, условия будут более прохладными – посмотрим, как будут работать шины, здесь это непросто. В любом случае я уверен, что нас ждет интересная гонка. И я рад, что начнем мы ее с первого ряда», – рассказал Хорнер.

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