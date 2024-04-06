Макс Ферстаппен: «Я недоволен своими длинными отрезками, «Феррари» выглядит очень уверенно»

Ферстаппен сообщил о слабом месте «Ред Булл» перед гонкой в Сузуке.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями о предстоящей борьбы с «Феррари» на .

«Пока что я недоволен своими длинными отрезками. Темп не такой, какой хотелось бы видеть, так что остаются вопросы перед завтрашним днем.

Если посмотреть на длинные отрезки, особенно «Феррари» выглядит очень уверенно. Возможно, сегодня команда оказалась не такой уж быстрой на одном круге, однако, безусловно, она быстра на длинных отрезках. Подождем и посмотрим, как сложится гонка», – заявил Макс после того, как завоевал поул-позицию.

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