Макс Ферстаппен: «Я недоволен своими длинными отрезками, «Феррари» выглядит очень уверенно»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен сообщил о слабом месте «Ред Булл» перед гонкой в Сузуке.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями о предстоящей борьбы с «Феррари» на Гран-при Японии.

«Пока что я недоволен своими длинными отрезками. Темп не такой, какой хотелось бы видеть, так что остаются вопросы перед завтрашним днем.

Если посмотреть на длинные отрезки, особенно «Феррари» выглядит очень уверенно. Возможно, сегодня команда оказалась не такой уж быстрой на одном круге, однако, безусловно, она быстра на длинных отрезках. Подождем и посмотрим, как сложится гонка», – заявил Макс после того, как завоевал поул-позицию.

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1 комментарий
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Возможно Феррари действительно сделали ставку на гонку, чуть больше прижимать чем следует. Завтра увидим к чему это приведет
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