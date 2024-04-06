Макс Ферстаппен: «Хочется каждый круг проезжать идеально, но главное оказаться на поуле»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен сдержанно высказался об очередном поуле.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Японии, после чего поделился впечатлениями от не самых успешных кругов.

«В конце было довольно плотно. В целом трасса очень чувствительна к работе с покрышками, асфальт по-настоящему агрессивный, и не всегда получается пилотировать на грани.

Как бы то было, главное оказаться на поуле. Конечно, хочется каждый круг проезжать идеально, но на такой трассе выходит не всегда. В целом очень хороший день, хорошая стартовая позиция, но значение имеет гонка.

Для команды здорово, что мы на первом и втором местах. Надеюсь, завтра продолжим так же», – сказал нидерландец.

После заключительной попытки трехкратный чемпион произнес по радио:

«Неплохо. Мог бы проехать круг лучше, но неважно. Все равно первое место».

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

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3 комментария
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Как же он зажрался. Ещё немного и будет реагировать на поулы типа "ок, ладно". Вот что бывает, когда нет напарника и нет хотя бы близкой по темпу команды.
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Можно сразу с победой поздравить. Вряд-ли же ему второй раз подряд так сильно не повезёт в гонке
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