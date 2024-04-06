Джордж Расселл: «Если хорошо справиться, то можно отыграть три, четыре, пять позиций»

Расселл рассчитывает на плотную борьбу в гонке в Японии.

Пилот « » поделился ожиданиями от Гран-при Японии и рассказал о слабых сторонах W15 на «Сузуке».

«Очень плотно все между нами, « », « » и « ». Если удастся собрать хороший круг, то вы будете впереди этой группы, если нет – то позади.

Мы знали, что будем испытывать сложности на этой трассе. Для нас высокоскоростные повороты – сдерживающий фактор.

Когда едешь в квалификации, то проходишь все повороты быстрее. Быстрый первый сектор проходится на 5-15 миль в час быстрее [8-24 км/ч], чем вчера [во время практик]. И это вскрывает слабую сторону нашей машины. Так что я жду улучшения ситуации завтра.

Думаю, многое может произойти, у всех в доступе есть разные шины. Будет много разных стратегий, много возможностей. Гонка выйдет хорошей. Все идут очень плотно.

Если хорошо справиться, то можно отыграть три, четыре, пять позиций – но, если судить по прошлому году, можно отыграть всего лишь одну ( имеет в виду свой результат на Гран-при Японии 2023 года, где он поднялся с восьмого на седьмое место – Спортс)», – сказал Расселл.

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