Джордж Расселл: «Если хорошо справиться, то можно отыграть три, четыре, пять позиций»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Авто

Расселл рассчитывает на плотную борьбу в гонке в Японии.

Пилот «Мерседеса» поделился ожиданиями от Гран-при Японии и рассказал о слабых сторонах W15 на «Сузуке».  

«Очень плотно все между нами, «Маклареном», «Астон Мартин» и «Феррари». Если удастся собрать хороший круг, то вы будете впереди этой группы, если нет – то позади.

Мы знали, что будем испытывать сложности на этой трассе. Для нас высокоскоростные повороты – сдерживающий фактор.

Когда едешь в квалификации, то проходишь все повороты быстрее. Быстрый первый сектор проходится на 5-15 миль в час быстрее [8-24 км/ч], чем вчера [во время практик]. И это вскрывает слабую сторону нашей машины. Так что я жду улучшения ситуации завтра.

Думаю, многое может произойти, у всех в доступе есть разные шины. Будет много разных стратегий, много возможностей. Гонка выйдет хорошей. Все идут очень плотно.

Если хорошо справиться, то можно отыграть три, четыре, пять позиций – но, если судить по прошлому году, можно отыграть всего лишь одну (Джордж имеет в виду свой результат на Гран-при Японии 2023 года, где он поднялся с восьмого на седьмое место – Спортс)», – сказал Расселл.   

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1 комментарий
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