Ландо Норрис: «Ред Булл» хорошо поработал, вся команда отлично справляется. Так что все честно»

Норрис считает справедливым результат квалификации в Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, где стал третьим.

«Вышло захватывающе. Попыток было не так много. Сегодня болид работал хорошо, я смог побороться и проехал несколько хороших кругов – особенно в третьем сегменте. Я очень доволен сегодняшним результатом.

Хороший итог для «Макларена». Мы провели здесь хорошую гонку в прошлом году и хорошо выступили в прошлый уик-энд, так что приятно оказаться [на третьем месте]», – отметил Норрис.

Кроме того, отметил, что, несмотря на усердную работу, «Макларену» пока далеко до «Ред Булл»:

«Машина работает хорошо на протяжении всего уик-энда. Мы сделали несколько шагов вперед. Мы пытаемся догнать « » – они хорошо поработали, вся команда отлично справляется. Так что все честно.

Мы пытаемся усердно трудиться, а тяжелая работа дает результат не сразу. Мы продолжим стараться. Сегодняшний результат – хорошее начало уик-энда, но основная работа будет завтра».

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й