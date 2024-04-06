Ландо Норрис: «Ред Булл» хорошо поработал, вся команда отлично справляется. Так что все честно»
Норрис считает справедливым результат квалификации в Японии.
Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, где стал третьим.
«Вышло захватывающе. Попыток было не так много. Сегодня болид работал хорошо, я смог побороться и проехал несколько хороших кругов – особенно в третьем сегменте. Я очень доволен сегодняшним результатом.
Хороший итог для «Макларена». Мы провели здесь хорошую гонку в прошлом году и хорошо выступили в прошлый уик-энд, так что приятно оказаться [на третьем месте]», – отметил Норрис.
Кроме того, Ландо отметил, что, несмотря на усердную работу, «Макларену» пока далеко до «Ред Булл»:
«Машина работает хорошо на протяжении всего уик-энда. Мы сделали несколько шагов вперед. Мы пытаемся догнать «Ред Булл» – они хорошо поработали, вся команда отлично справляется. Так что все честно.
Мы пытаемся усердно трудиться, а тяжелая работа дает результат не сразу. Мы продолжим стараться. Сегодняшний результат – хорошее начало уик-энда, но основная работа будет завтра».
Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й