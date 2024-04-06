Ландо Норрис: «Ред Булл» хорошо поработал, вся команда отлично справляется. Так что все честно»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис считает справедливым результат квалификации в Японии.

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, где стал третьим.

«Вышло захватывающе. Попыток было не так много. Сегодня болид работал хорошо, я смог побороться и проехал несколько хороших кругов – особенно в третьем сегменте. Я очень доволен сегодняшним результатом.

Хороший итог для «Макларена». Мы провели здесь хорошую гонку в прошлом году и хорошо выступили в прошлый уик-энд, так что приятно оказаться [на третьем месте]», – отметил Норрис.

Кроме того, Ландо отметил, что, несмотря на усердную работу, «Макларену» пока далеко до «Ред Булл»:

«Машина работает хорошо на протяжении всего уик-энда. Мы сделали несколько шагов вперед. Мы пытаемся догнать «Ред Булл» – они хорошо поработали, вся команда отлично справляется. Так что все честно.

Мы пытаемся усердно трудиться, а тяжелая работа дает результат не сразу. Мы продолжим стараться. Сегодняшний результат – хорошее начало уик-энда, но основная работа будет завтра».

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий