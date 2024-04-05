Эндрю Шовлин: «В этот раз у нас более выгодная база для старта уик-энда. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Авто

В «Мерседесе» с оптимизмом смотрят на темп W15 в Японии.

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвел итоги первых двух практик Гран-при Японии.

«Мы многое сделали за последнюю неделю, сфокусировавшись на том, чтобы болид стал более устойчивым. На протяжении первых трех гонок мы видели, что в некоторых сессиях мы выглядели сильно, но когда дело доходило до квалификации и гонки, то наши ожидания не оправдывались.

Последние два года мы испытывали трудности при работе с болидом, у которого был неустойчивый баланс и которым было сложно управлять. Команда много трудилась и отлично поработала после Австралии – и, похоже, сегодня мы хорошо справились.

Болид работал явно лучше. В этот раз у нас более выгодная база для старта уик-энда. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим», – сказал Шовлин.  

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