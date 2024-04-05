Гельмут Марко: «Подготовили несколько заметных обновлений машины, и все они сработали»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко доволен итогами пятницы для «Ред Булл».

По словам австрийца, новинки, привезенные командой на этап в Японии, неплохо проявили себя в первой пятничной практике.

«Мы очень довольны итогами пятницы. Мы подготовили несколько заметных обновлений машины, и все они сработали.

При этом темп «Феррари» на длинной дистанции действительно впечатляет: Леклер был на секунду быстрее нас. Хотя это вряд ли отражает реальную картину. Ты будешь быстрее, если зальешь в баки меньше топлива – как любят делать в «Феррари». Но они близки к нам», – рассказал Марко.

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1 комментарий
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Вроде грозился понтоны убрать, к японии. Что там с ними?
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