Андреа Стелла: «Надеемся, что не только Норрис, но и Пиастри получит шанс победить в этом году»
Стелла поделился планами «Макларена» на сезон-2024 .
Руководитель «Макларена» рассказал, что ждет от команды активной борьбы в Кубке Конструкторов за высокие позиции. При этом он оценил реальные возможности болида.
«Думаю, «Ред Булл» уже показал высокий уровень конкурентоспособности. Мы же определенно были бы счастливы, если бы смогли побороться с «Феррари», «Мерседесом» и «Астон Мартин». Они явно серьезно обновили машину – я имею в виду «Астон Мартин».
Посмотрим по ходу сезона, кто справится лучше с точки зрения развития болида. Но я бы сказал, что закрепиться на третьем месте Кубка Конструкторов станет сильным результатом для нас», – отметил Стелла.
Он также ответил, когда Ландо Норрис одержит первую победу в карьере:
«Мы очень усердно работаем над этим. И я думаю, мы справляемся все лучше и лучше. Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом, надеясь, что не только Ландо, но и Оскар [Пиастри] получит шанс [победить] в этом году. И как я говорю, все будет очень сильно зависеть от того, как хорошо мы справимся с улучшением болида».
Гран-при Японии-2024. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, 7 гонщиков не показали времени под дождем