Андреа Стелла: «Надеемся, что не только Норрис, но и Пиастри получит шанс победить в этом году»

Стелла поделился планами «Макларена» на сезон-2024 .

Руководитель « » рассказал, что ждет от команды активной борьбы в Кубке Конструкторов за высокие позиции. При этом он оценил реальные возможности болида.

«Думаю, «Ред Булл» уже показал высокий уровень конкурентоспособности. Мы же определенно были бы счастливы, если бы смогли побороться с « », « » и « ». Они явно серьезно обновили машину – я имею в виду «Астон Мартин».

Посмотрим по ходу сезона, кто справится лучше с точки зрения развития болида. Но я бы сказал, что закрепиться на третьем месте Кубка Конструкторов станет сильным результатом для нас», – отметил Стелла.

Он также ответил, когда одержит первую победу в карьере:

«Мы очень усердно работаем над этим. И я думаю, мы справляемся все лучше и лучше. Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом, надеясь, что не только Ландо, но и Оскар [Пиастри] получит шанс [победить] в этом году. И как я говорю, все будет очень сильно зависеть от того, как хорошо мы справимся с улучшением болида».

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