Тото Вольфф: «Феттеля с феноменальным послужным списком никогда нельзя сбрасывать со счетов»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф прокомментировал слухи о Феттеле в «Мерседесе».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался по поводу потенциального трансфера Себастьяна Феттеля на место Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари» в 2025 году.

«Себастьян – тот человек, которого никогда нельзя сбрасывать со счетов. У него феноменальный послужной список, и порой, возможно, перерыв позволяет заново оценить, что для тебя важно, уточнить мотивацию.

Как я говорил, мы еще не приняли решение и не планируем это делать в течение ближайших нескольких недель.

Ситуация на рынке пилотов очень динамичная. Некоторые из очень сильных ребят близки к тому, чтобы подписать контракты с другими командами, а мы хотим продолжить обсуждения и оставить для себя выбор.

Однако в данный момент слишком рано принимать решение по гонщику, будь он очень молодым или очень опытным. Ближайшие несколько месяцев дадут нам большее понимание», – заявил Тото на Гран-при Японии.

Феттель не является реальным претендентом на место в «Мерседесе» (The Race)

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

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