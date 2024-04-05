Тото Вольфф: «Феттеля с феноменальным послужным списком никогда нельзя сбрасывать со счетов»

Вольфф прокомментировал слухи о Феттеле в «Мерседесе».

Исполнительный директор « » Тото Вольфф высказался по поводу потенциального трансфера на место Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари» в 2025 году.

«Себастьян – тот человек, которого никогда нельзя сбрасывать со счетов. У него феноменальный послужной список, и порой, возможно, перерыв позволяет заново оценить, что для тебя важно, уточнить мотивацию.

Как я говорил, мы еще не приняли решение и не планируем это делать в течение ближайших нескольких недель.

Ситуация на рынке пилотов очень динамичная. Некоторые из очень сильных ребят близки к тому, чтобы подписать контракты с другими командами, а мы хотим продолжить обсуждения и оставить для себя выбор.

Однако в данный момент слишком рано принимать решение по гонщику, будь он очень молодым или очень опытным. Ближайшие несколько месяцев дадут нам большее понимание», – заявил Тото на .

Феттель не является реальным претендентом на место в «Мерседесе» (The Race)

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram