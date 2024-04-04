Джордж Расселл о Феттеле: «Я буду рад любому напарнику, будь то чемпион или новичок»
Расселл рассказал, как воспринял бы приход Феттеля в «Мерседес».
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос о возможности стать напарником Себастьяна Феттеля.
«Себастьян – прекрасный человек и четырехкратный чемпион мира. Конечно, его как личности не хватает на решетке, и важно, чтобы за победы и титулы сражались 20 лучших пилотов на свете.
Как я уже говорил, я буду рад и открыт любому напарнику, будь то чемпион мира или новичок – это не влияет на мои дела. И да, повторюсь, мы примем любого», – заявил британец перед Гран-при Японии.
Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»
Льюис Хэмилтон: «Феттель стал бы потрясающим вариантом для «Мерседеса»