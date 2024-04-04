Джордж Расселл о Феттеле: «Я буду рад любому напарнику, будь то чемпион или новичок»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл рассказал, как воспринял бы приход Феттеля в «Мерседес».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос о возможности стать напарником Себастьяна Феттеля.

«Себастьян – прекрасный человек и четырехкратный чемпион мира. Конечно, его как личности не хватает на решетке, и важно, чтобы за победы и титулы сражались 20 лучших пилотов на свете.

Как я уже говорил, я буду рад и открыт любому напарнику, будь то чемпион мира или новичок – это не влияет на мои дела. И да, повторюсь, мы примем любого», – заявил британец перед Гран-при Японии.

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

Льюис Хэмилтон: «Феттель стал бы потрясающим вариантом для «Мерседеса»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
короче красиво оформил фразу "мне плевать с кем кататься в одной команде"
0
0
0
для Рассела это лучший вариант. С Алонсо будет сложно, с новичком непонятно, но даже если этот новичок окажется уровня Льюиса, то никто не оценит победу над ним. А Феттель это просто подарок какой то. можно будет привозить по 0.5 сек в квалификациях и гонках и поднимать свои акции победой над 4кратным. если в этом году победит Льюиса, то будет владельцем скальпов 11 титулов, что очень круто.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий