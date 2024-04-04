Льюис Хэмилтон: «Феттель стал бы потрясающим вариантом для «Мерседеса»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон считает, что Феттель подошел бы «Мерседесу».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о возвращении Себастьяна Феттеля в «Формулу-1».

По словам Льюиса, уходящего в «Феррари», Себастьян способен занять его место в 2025 году.

«Ф-1» всегда будет не хватать. Это величайший вид спорта в мире, ты испытываешь величайшие ощущения в мире. Самое потрясающее чувство – работать вместе с другими людьми ради побед и достижений. Для меня ничто и никогда это не заменит.

Я бы очень хотел, чтобы Себ вернулся. Я считаю, он стал бы потрясающим вариантом для команды. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Человек с потрясающими ценностями, который способен продолжить движение команды вперед. Я бы очень хотел увидеть его возвращение», – заявил семикратный чемпион мира перед Гран-при Японии.

В то же время Хэмилтон отметил, что у «Мерседеса» богатый выбор:

«Полагаю, единственное, что меня заботит – чтобы команда взяла кого-то порядочного, который подойдет команде и ее направлению развития. Человек, способный сопереживать, сотрудничать с этими прекрасными людьми, продолжать двигать их вперед. Здесь так много отличных людей.

Какие-то пилоты более эгоистичные, чем другие. Есть хорошие гонщики, которые, пожалуй, не лучшим образом вольются в среду.

В команде уже есть Джордж [Расселл], который идеально подходит. Нужно найти того, кто будет сочетаться, и есть очень много вариантов».

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

13 комментариев
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Можно ещё Йоса посадить
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За что Хэм так не любит Мерс?
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Пердун пердуна видит из далека🤣
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Ответ Великий Алонсо
Ахахахах. Про Алонсо ни слова, хотя он куда более вероятный вариант для Мерседеса. Феттеля для Тото уже просто не существует)
тото не дурак ,он понимает что в командети так раздрай, зачем еще токсик такой нужен? забудь
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Ответ Великий Алонсо
Ахахахах. Про Алонсо ни слова, хотя он куда более вероятный вариант для Мерседеса. Феттеля для Тото уже просто не существует)
Тото очень хороший менеджер.
И гнилое яблоко в мешок с наливными не положет.
Нандо в пролёте...
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Ответ Emil_2
тото не дурак ,он понимает что в командети так раздрай, зачем еще токсик такой нужен? забудь
Разве в Альпин что-то было? Или сейчас в Астоне?
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