Льюис Хэмилтон: «Феттель стал бы потрясающим вариантом для «Мерседеса»

Хэмилтон считает, что Феттель подошел бы «Мерседесу».

Пилот «Мерседеса» прокомментировал слухи о возвращении в «Формулу-1».

По словам Льюиса, уходящего в « », Себастьян способен занять его место в 2025 году.

«Ф-1» всегда будет не хватать. Это величайший вид спорта в мире, ты испытываешь величайшие ощущения в мире. Самое потрясающее чувство – работать вместе с другими людьми ради побед и достижений. Для меня ничто и никогда это не заменит.

Я бы очень хотел, чтобы Себ вернулся. Я считаю, он стал бы потрясающим вариантом для команды. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Человек с потрясающими ценностями, который способен продолжить движение команды вперед. Я бы очень хотел увидеть его возвращение», – заявил семикратный чемпион мира перед Гран-при Японии.

В то же время Хэмилтон отметил, что у « » богатый выбор:

«Полагаю, единственное, что меня заботит – чтобы команда взяла кого-то порядочного, который подойдет команде и ее направлению развития. Человек, способный сопереживать, сотрудничать с этими прекрасными людьми, продолжать двигать их вперед. Здесь так много отличных людей.

Какие-то пилоты более эгоистичные, чем другие. Есть хорошие гонщики, которые, пожалуй, не лучшим образом вольются в среду.

В команде уже есть [Расселл], который идеально подходит. Нужно найти того, кто будет сочетаться, и есть очень много вариантов».

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»