Оскар Пиастри: «Прогресс говорит, что «Макларен» в данный момент является одной из топ-команд «Ф-1»

Теги Макларен Формула-1 Астон Мартин Оскар Пиастри Авто

Пиастри считает «Макларен» топ-командой «Формулы-1».

Пилот «Макларена» считает, что прогресс команды в последнее время говорит о ее перспективах и причастности к числу ведущих коллективов «Ф-1».

«То, какого прогресса в работе над развитием болида мы добились по ходу второго половины прошлого сезона, было просто поразительным.

И я говорю это не только потому, что являюсь гонщиком «Макларена». В прошлом году мы видели, как сразу две команды смогли сделать подобный шаг вперед. Сначала монументального прогресса добились в «Астон Мартин» – между 2022 и 2023 сезонами. А потом нам удалось сделать это в середине сезона-2023.

И тот факт, что мы смогли добиться такого прогресса, меня действительно обнадежил. Что я нахожусь там, где и должен быть, и что «Макларен» в данный момент является одной из топ-команд «Формулы-1», – рассказал Пиастри.

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

2 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Господи какой же скучный этот Пиастри, ладно бы гонял гениально, но ведь и ездит так себе. А помню как его пиарили и хайпили, типа в Альпин он не хочет, туда то не хочет, только в Макларен, а в итоге сосёт Норрису стабильно.
Алонсо в свой второй год в Формуле-1 вообще на лавке сидел
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