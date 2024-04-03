Оскар Пиастри: «Прогресс говорит, что «Макларен» в данный момент является одной из топ-команд «Ф-1»

Пиастри считает «Макларен» топ-командой «Формулы-1».

Пилот « » считает, что прогресс команды в последнее время говорит о ее перспективах и причастности к числу ведущих коллективов «Ф-1».

«То, какого прогресса в работе над развитием болида мы добились по ходу второго половины прошлого сезона, было просто поразительным.

И я говорю это не только потому, что являюсь гонщиком «Макларена». В прошлом году мы видели, как сразу две команды смогли сделать подобный шаг вперед. Сначала монументального прогресса добились в « » – между 2022 и 2023 сезонами. А потом нам удалось сделать это в середине сезона-2023.

И тот факт, что мы смогли добиться такого прогресса, меня действительно обнадежил. Что я нахожусь там, где и должен быть, и что «Макларен» в данный момент является одной из топ-команд «Формулы-1», – рассказал .

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