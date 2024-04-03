Тото Вольфф: «Хэмилтон хорош настолько, насколько это сейчас вообще возможно – особенно видя, что происходит за забором»

Хэмилтон по-прежнему сосредоточен на работе в «Мерседесе» – считает Вольфф.

Исполнительный директор « » уверен в том, что наилучшим образом справляется с текущей сложной ситуацией, в которой оказалась команда. Особенно видя форму « » – команды, в которой Хэмилтон окажется в следующем сезоне.

«Думаю, наши гонщики отлично себя чувствуют в текущих условиях. Потому что Льюис сейчас хорош настолько, насколько это вообще возможно, учитывая обстоятельства.

Ведь в его ситуации он, с одной стороны, сильно расстраивается, видя, что мы пока не можем выйти на привычный уровень. И с другой стороны он видит, что происходит у нас «за забором» (в соседних боксах «Феррари»). А там сейчас все идет очень хорошо. Хотя это и не является его главным приоритетом на сегодняшний день.

же просто настоящий боец. Он отлично держится – и он знает, что это его место. Так что да, нам нужно разобраться с существующей проблемой с машиной.

При этом в подобных ситуациях прежде всего нужно смотреть на себя, спрашивая, в чем именно дело? По каким причинам мы не можем достичь желаемого? Ведь все мы – люди. Данные не принимают решения. Это делают люди. Так что мы не собираемся останавливаться. Я не унываю. Напротив – я думаю о том, что еще мы можем сделать и за счет чего мы можем продвинуться вперед», – рассказал .

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