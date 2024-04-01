Гельмут Марко о выборе состава пилотов «Ред Булл»: «Нужно думать и о будущем – Перес уже не молод, как и Риккардо»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Авто

Марко допустил омоложение состава «Ред Булл» в будущем.

Советник «Ред Булл» отметил, что пока у команды нет причин активно искать замену для Серхио Переса – контракт которого рассчитан до конца года.

Тем не менее, Марко все-таки признал, что «Ред Булл» нужно думать в том числе о будущем и рассматривать более молодых пилотов:

«Как я уже говорил, сейчас у Серхио Переса хорошие позиции. И перед нами прямо сейчас не встает вопрос того, кем «Ред Булл» заменить Переса.

Но дело еще и в том, что нужно думать о будущем. Перес уже не молод, как и Даниэль Риккардо. И если принимать во внимание все аспекты, то в процесс можно включить и еще одного гонщика».

При обсуждении кандидатуры резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона Марко отметил, что ему еще многое предстоит доказать, прежде чем считаться претендентом на место в главной команде:

«Для начала Лоусону нужно сесть за руль болида «Формулы-1» и доказать, чего он стоит. Но да, то, что он показал в своих выступления (в 2023 году) выглядело многообещающе».

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13 комментариев
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В Астон Мартине есть молодой и перспективный испанец
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По этому мы не даем возможности перспективному Лиаму. Пусть всякий шлак без перспективный катается.
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Ответ Montisuma
>"Цунода действовал безупречно с первого же круга в пятницу. Он пилотировал очень стабильно, показывал хорошие времена на круге. Это подтверждает, что он стал абсолютно зрелым пилотом «Формулы-1». >"Как говорится, одна ласточка весны не делает. Ему нужно прибавить сильнее, прежде чем можно будет обсуждать в этом направлении [перехода в Ред Булл]" Ну вот тебе дед, почему-то Цуноду хвалит, и не считает бессмысленным обсуждение перехода в старшую команду, только преждевременным.
а куда собственно должен прибавить Цунода? он и так выжимает из машины максимум, на фоне выступлений Дэна это вообще выглядит как издёвка. когда говорят что Дэн очень опытный, помогает команде, бесценный актив, это похвала. когда обходишь напарника в квале на десять позиций и зарабатываешь для команды очки в гонке это зрелый пилот, похвалили так похвали.
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Марко опять нагнетает.У Переса контракт до конца 24года.Так-что если не хотите его видеть в команде подписывайте кто согласится жертвой Ферстаппена.
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Поэтому подпишем переспективного 45 летнего пилота...
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Ответ Montisuma
Лишнее подтверждение что Риккардо за уши тащит Хорнер зачем-то.
..на ситуацию влияет компания CAA Sports, представляющая Риккардо, она помогла команде организовать спонсорскую сделку Visa и CashApp, годовой доход от которой составляет $ 35 млн. Сообщается также, что наличие Риккардо в команде повлияло на итоговую сумму..
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Ответ Montisuma
Очевидно, что без спонсоров он бы в любом случае не удержался, но изначально его Хорнер притащил и теперь по видимости защищает, раз Марко периодически публичные пинки выдаёт. Читай между строк, как говорится, когда Хорнера спросили про Цуноду в Ред Булл, он ответил про Риккардо и Лоусона, про которых не спрашивали, а Цуноду даже не упомянул - обе партии продвигают своих.
сегодня напишут что критикует, завтра выпустят опровержение:
Как сообщает издание Motorsport-Total, Марко заявил им, что эти сообщения – выдумка. Он подчеркнул, что никакого ультиматума Риккардо не ставили, и предположил, что эти слухи могут быть вызваны тем, что Риккардо пропустит первую пятничную тренировку на предстоящем Гран-при Японии в Сузуке.
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Ответ Montisuma
Это опроверждение инсайдов что Риккардо поставили ультиматум, причём тут опровержение публичной критики?
дед всех критикует кроме Макса. его бы уже уволили если верить новостям, но Максюша стал шантажировать команду уходом. Цуноду уберут из за прихода форда, брать его на год не имеет смысла, остаётся только Сережа, Дэн и Лоусон.
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Ответ vk1985
дед всех критикует кроме Макса. его бы уже уволили если верить новостям, но Максюша стал шантажировать команду уходом. Цуноду уберут из за прихода форда, брать его на год не имеет смысла, остаётся только Сережа, Дэн и Лоусон.
>"Цунода действовал безупречно с первого же круга в пятницу. Он пилотировал очень стабильно, показывал хорошие времена на круге. Это подтверждает, что он стал абсолютно зрелым пилотом «Формулы-1».

>"Как говорится, одна ласточка весны не делает. Ему нужно прибавить сильнее, прежде чем можно будет обсуждать в этом направлении [перехода в Ред Булл]"

Ну вот тебе дед, почему-то Цуноду хвалит, и не считает бессмысленным обсуждение перехода в старшую команду, только преждевременным.
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