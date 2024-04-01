Гельмут Марко о выборе состава пилотов «Ред Булл»: «Нужно думать и о будущем – Перес уже не молод, как и Риккардо»

Марко допустил омоложение состава «Ред Булл» в будущем.

Советник « » отметил, что пока у команды нет причин активно искать замену для – контракт которого рассчитан до конца года.

Тем не менее, Марко все-таки признал, что «Ред Булл» нужно думать в том числе о будущем и рассматривать более молодых пилотов:

«Как я уже говорил, сейчас у Серхио Переса хорошие позиции. И перед нами прямо сейчас не встает вопрос того, кем «Ред Булл» заменить Переса.

Но дело еще и в том, что нужно думать о будущем. Перес уже не молод, как и . И если принимать во внимание все аспекты, то в процесс можно включить и еще одного гонщика».

При обсуждении кандидатуры резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона Марко отметил, что ему еще многое предстоит доказать, прежде чем считаться претендентом на место в главной команде:

«Для начала Лоусону нужно сесть за руль болида «Формулы-1» и доказать, чего он стоит. Но да, то, что он показал в своих выступления (в 2023 году) выглядело многообещающе».

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