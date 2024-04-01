Гельмут Марко о выборе состава пилотов «Ред Булл»: «Нужно думать и о будущем – Перес уже не молод, как и Риккардо»
Марко допустил омоложение состава «Ред Булл» в будущем.
Советник «Ред Булл» отметил, что пока у команды нет причин активно искать замену для Серхио Переса – контракт которого рассчитан до конца года.
Тем не менее, Марко все-таки признал, что «Ред Булл» нужно думать в том числе о будущем и рассматривать более молодых пилотов:
«Как я уже говорил, сейчас у Серхио Переса хорошие позиции. И перед нами прямо сейчас не встает вопрос того, кем «Ред Булл» заменить Переса.
Но дело еще и в том, что нужно думать о будущем. Перес уже не молод, как и Даниэль Риккардо. И если принимать во внимание все аспекты, то в процесс можно включить и еще одного гонщика».
При обсуждении кандидатуры резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона Марко отметил, что ему еще многое предстоит доказать, прежде чем считаться претендентом на место в главной команде:
«Для начала Лоусону нужно сесть за руль болида «Формулы-1» и доказать, чего он стоит. Но да, то, что он показал в своих выступления (в 2023 году) выглядело многообещающе».
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Как сообщает издание Motorsport-Total, Марко заявил им, что эти сообщения – выдумка. Он подчеркнул, что никакого ультиматума Риккардо не ставили, и предположил, что эти слухи могут быть вызваны тем, что Риккардо пропустит первую пятничную тренировку на предстоящем Гран-при Японии в Сузуке.
>"Как говорится, одна ласточка весны не делает. Ему нужно прибавить сильнее, прежде чем можно будет обсуждать в этом направлении [перехода в Ред Булл]"
Ну вот тебе дед, почему-то Цуноду хвалит, и не считает бессмысленным обсуждение перехода в старшую команду, только преждевременным.