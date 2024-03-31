Пьер Гасли: «У заводской команды на самом деле безграничные возможности»

Гасли хотел бы продолжать выступать за заводскую команду в «Ф-1».

Контракт Гасли с « » рассчитан до конца 2024 года и стороны пока не начинали переговоры о его продлении.

При этом нынешний сезон складывается для «Альпин» плохо из-за неудачной конструкции болида, но Гасли верит, что учитывая возможности заводской команды, в «Альпин» смогут исправить ситуацию.

«Да, это и правда важно. Я побывал по обе стороны – у меня есть опыт работы с «Альфа Таури», с «Хондой», с «Рено». И очевидно, что потолок возможностей в заводской команде выше.

У заводской команды на самом деле безграничные возможности. Вы сами можете обозначать границы, развивать свой проект и в конечном счете можешь инвестировать в него столько средств, сколько захочешь.

Так что я вижу плюсы в выступлениях за «Альпин» – и очевидно, что никаких проблем с финансированием у команды нет. Вот почему я уверен, что мы сможем исправить ситуацию и не вижу причин, по которым этого могло бы не случиться», – рассказал Гасли.

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