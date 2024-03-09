Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд. До повторения его же рекорда «Ф-1» – одна победа

Макс Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд.

Гонщик «Ред Булл» одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии.

Успех стал для трехкратного чемпиона «Формулы-1» девятым подряд.

Это вторая серия по продолжительности в истории, девять гонок подряд также выиграл в составе « » в 2013 году.

Рекорд принадлежит Ферстаппену – десять побед подряд в 2023-м.

На счету нидерландца 19 побед в 20 последних Гран-при.

Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й

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