Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд. До повторения его же рекорда «Ф-1» – одна победа
Макс Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии.
Успех стал для трехкратного чемпиона «Формулы-1» девятым подряд.
Это вторая серия по продолжительности в истории, девять гонок подряд также выиграл Себастьян Феттель в составе «Ред Булл» в 2013 году.
Рекорд принадлежит Ферстаппену – десять побед подряд в 2023-м.
На счету нидерландца 19 побед в 20 последних Гран-при.
Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Давайте-ка с папиком на мороз