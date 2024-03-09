Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд. До повторения его же рекорда «Ф-1» – одна победа

Теги Ред Булл Себастьян Феттель рекорды Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Макс Ферстаппен выиграл 9 гонок подряд.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии.

Успех стал для трехкратного чемпиона «Формулы-1» девятым подряд.

Это вторая серия по продолжительности в истории, девять гонок подряд также выиграл Себастьян Феттель в составе «Ред Булл» в 2013 году.

Рекорд принадлежит Ферстаппену – десять побед подряд в 2023-м.

На счету нидерландца 19 побед в 20 последних Гран-при.

Гран-при Саудовской Аравии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й, Бермэн – 7-й

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16 комментариев
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скукота, конечно
Давайте-ка с папиком на мороз
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а ведь нам это увлекательное очко еще 2 года наблюдать
+17
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Интересные конкурсы..
+12
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+11
Ответ dinm 8
канделака предпочитает мордобои показывать,я хоть и не фанат Формулы 1,но пусть лучше ее показывают,чем звериные бои.
Так в Россию права не продают на Ф1.
+5
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+5
Я особо не следил за Ф1 с момента первого чемпионства Голландца, но очень интересно что думают об этом всем те люди которые писали о ужасной доминации Льюиса, о собаке Боттасе и другие подобные комментарии? Доминация Ферстаппена лучше? Перес топовый конкурент?
+7
-3
+4
Ответ dinm 8
канделака предпочитает мордобои показывать,я хоть и не фанат Формулы 1,но пусть лучше ее показывают,чем звериные бои.
Матч ТВ показывал гонки только в перерыве рекламы
+4
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+4
Ответ JUGASHVILI
Я что-то пропустил.. Не кидайтесь тапками)) А, что, теперь гонки по субботам?
Не. Рамадан просто у местных завтра, поэтому сдвинули
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0
+4
В прошлом году из-за Сингапура двадцатка подряд сорвалась. Значит Макс нас помучает в этом, хех
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канделака предпочитает мордобои показывать,я хоть и не фанат Формулы 1,но пусть лучше ее показывают,чем звериные бои.
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Я что-то пропустил.. Не кидайтесь тапками)) А, что, теперь гонки по субботам?
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Беда, и ситуацию с доктором и папиком порешали походу без увольнения (
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Да и пофиг
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Ф1 заслуживает больше хейта за это
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Ответ smiakishev
Интересные конкурсы..
2028 год . Ферстаппен выиграл 32 гонку подряд, до повторения его же рекорда всего одна гонка.
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Ответ Олег Клаутов
Я особо не следил за Ф1 с момента первого чемпионства Голландца, но очень интересно что думают об этом всем те люди которые писали о ужасной доминации Льюиса, о собаке Боттасе и другие подобные комментарии? Доминация Ферстаппена лучше? Перес топовый конкурент?
Я особо не следил™ за всеми теми людьми, которые писали об ужасной доминации Того или Этого, но думаю, суть их претензий к доминации как таковой, а не к конкретным фамилиям. Неспособность ФИА найти баланс между стрижением бабла и обеспечением здоровой спортивной соревновательности идёт в конечном счёте в ущерб зрительскому интересу, превращая Ф1 в унылый конвейер самовозных медалек. 19 побед одного человека в 20 заездах? Здорово, а давайте посмотрим 21-й, интересно, чем там дело кончится?
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