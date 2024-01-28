Команда «Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны». Экипаж Баттона – 3-й

Теги результаты Дженсон Баттон 24 часа Дайтоны Андретти Автоспорт Фелипе Наср Джозеф Ньюгарден Том Бломквист Луи Делетраз Джек Эйткен Колтон Херта Авто

«Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны».

Победу в заезде одержал экипаж «Порше» под №7 – в составе которого выступают Фелипе Наср, Джозеф Ньюгарден, Мэтт Кэмбелл и Дэйн Кэмерон.

Вторым, уступив лидерам всего 2 секунды, заезд завершил экипаж команды «Кадиллак» (Том Бломквист, Джек Эйткин, Пипо Дерани). На третьем месте оказался экипаж «Андретти» («Акура») (Луи Делетраз, Колтон Херта, Дженсон Баттон, Джордан Тэйлор).

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2 комментария
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23 часа 58 минут 34(вроде) секунды. Ещё круг должны были проехать
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