Команда «Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны». Экипаж Баттона – 3-й

«Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны».

Победу в заезде одержал экипаж «Порше» под №7 – в составе которого выступают , , Мэтт Кэмбелл и Дэйн Кэмерон.

Вторым, уступив лидерам всего 2 секунды, заезд завершил экипаж команды «Кадиллак» ( , Джек Эйткин, Пипо Дерани). На третьем месте оказался экипаж « » («Акура») ( , Колтон Херта, Дженсон Баттон, Джордан Тэйлор).

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