Команда «Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны». Экипаж Баттона – 3-й
«Порше» выиграла гонку «24 часа Дайтоны».
Победу в заезде одержал экипаж «Порше» под №7 – в составе которого выступают Фелипе Наср, Джозеф Ньюгарден, Мэтт Кэмбелл и Дэйн Кэмерон.
Вторым, уступив лидерам всего 2 секунды, заезд завершил экипаж команды «Кадиллак» (Том Бломквист, Джек Эйткин, Пипо Дерани). На третьем месте оказался экипаж «Андретти» («Акура») (Луи Делетраз, Колтон Херта, Дженсон Баттон, Джордан Тэйлор).
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