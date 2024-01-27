Ральф Шумахер о выступлении за одну команду с Михаэлем: «Это было бы потрясающе. Но такой возможности нам так и не представилось»

Ральф Шумахер сожалеет, что не смог выступить за одну команду с братом Михаэлем.

Бывший пилот «Формулы-1» признался, что не ладил почти со всеми напарниками, с которыми выступал на протяжении своей карьеры.

За время выступлений в «Ф-1» напарниками Ральфа были , , , Алессандро Дзанарди, , Риккардо Зонта и .

«Должен сказать, что мне не нравились мои напарники по команде. За исключением Дженсона Баттона. Но напарникам со мной было действительно трудно, потому что я никогда не хотел общаться с ними ни о чем, помимо обсуждения работы над настройками болида, которую мы должны были выполнять вместе с инженерами.

Ведь для успеха именно твой напарник – это то, кого ты первым делом должен победить. Эдди Джордан стремился добиться от гонщиков максимума. Фрэнк Уильямс хотел того же – чтобы гонщики его команды боролись друг с другом и добивались большего для команды».

Ральф Шумахер также признал, что сожалеет о том, что за карьеру ему так и не удалось выступить за одну команду со своим братом Михаэлем:

«Да, это было бы потрясающе. Но такой возможности нам так и не представилось. При этом один из нас бы всегда проигрывал – не знаю, было бы это хорошо с точки зрения маркетинга, или с точки зрения отношений между братьями.

Но провести сезон за одну команду было бы действительно здорово. Мы бы всегда были предельно открыты друг с другом. Я бы знал, что делает он, и наоборот. Было бы приятно поговорить с кем-то, кому ты полностью доверяешь», – рассказал Шумахер.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?