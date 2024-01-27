Ник Фрай: «Ферстаппена на фоне остальных выделяет потрясающее умение адаптироваться»

Ник Фрай назвал Ферстаппена лучшим гонщиком в «Ф-1».

Бывший руководитель « » считает, что в данный момент сильнее любого из своих соперников, и что им будет крайне трудно остановить его в предстоящем сезоне.

«Макс раз за разом доказывает, что в данный момент является лучшим гонщиком в пелотоне.

Одно из сильнейших качеств Макса, выделяющих его на фоне остальных – потрясающее умение адаптироваться. Вполне вероятно, что он будет лучше своего напарника в абсолютно любой команде и за рулем любого болида.

Если точнее, Ферстаппен мог бы выиграть даже за рулем тележки с дерьмом. Насколько выдающимся гонщиком он является.

Если Макс стартует с последнего места, то в итоге все равно финиширует впереди большинства своих соперников. Даже если этого будет недостаточно, чтобы закончить гонку триумфальной победой», – рассказал Фрай.

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