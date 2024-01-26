Джеймс Эллисон о конкуренции с «Ред Булл»: «Команда должна быть уверена, что делает правильные шаги и вновь станет силой, с которой нужно будет считаться»

Эллисон не видит глобальной проблемы в доминировании «Ред Булл».

Технический директор « » рассказал, что команду не угнетает текущее положение вещей и сильное отставание от « » в прошлом сезоне.

По словам , в «Мерседесе» видят в этом новый вызов и работают с удвоенной энергией.

«Мы говорите, что в этом нет ничего интересного, но на самом деле это весьма весело. Да, разумеется, это не так весело, как победы, но нужно любить этот спорт целиком. То есть порой нужно просто смириться с тем, что вы недостаточно хорошо выполнили свою работу.

Мне кажется, одной из вещей, которой можно действительно восхищаться в нынешних выступлениях «Ред Булл» – является то, насколько упорно они продолжали трудиться и выполнять свою работу, несмотря на то, что находились в лидерах в одиночестве.

И сейчас они наслаждают плодами своего труда. Да, находиться в таком положении нам не слишком приятно, но команда должна быть коллективно уверена в том, что делает правильные шаги и идет по пути к тому, чтобы вновь стать силой, с которой нужно будет считаться. И этот процесс способен приносить вам много радости и удовольствия.

Это всегда было американскими горками – ты надеешься на лучшее, а потом гоночные боги бьют тебя по лицу, после чего тебе нужно вновь собраться, чтобы сделать новый рывок», – рассказал Эллисон.

ИИ захватит автоспорт? Уже инструмент инженеров, пилотов и судей «Ф-1», до болидов – всего шаг