«Мы работаем над продлением контракта с «Формулой-1». В правительстве Каталонии не готовы отказаться от Гран-при

В Барселоне рассчитывают продлить контракт с «Формулой-1».

Будущее этапа на автодроме « » оказалось под вопросом после того, как «Ф-1» договорилась о проведение Гран-при в Мадриде, начиная с 2026 года. Причем именно мадридский этап получит статус Гран-при Испании.

Многими ожидается, что в результате этого этап в Барселоне потеряет место в календаре «Формулы-1». Однако министр экономики и трудовой занятости правительства Каталонии Рожер Торрент заявил о том, что переговоры о продлении контракт на проведение Гран-при «Ф-1» в Барселоне продолжаются.

Сообщается и о готовности организаторов провести необходимую модернизацию трассы и объектов инфраструктуры.

«У нас есть контракт на проведение Гран-при «Формулы-1» до 2026 года включительно. И мы, как это подтвердил и Стефано Доменикали, работаем над продлением этого контракта, что позволит нам наслаждаться Гран-при «Ф-1» в Каталонии еще много лет.

Мы ведем переговоры. Причем ведем их уже очень давно, но действуем в своем темпе. Отношения между «Формулой-1» и Каталонией определяются только «Ф-1» и Каталонией – нет никаких сторонних элементов, которые бы могли заставить нас торопиться или оказывать на нас какое-то давление. У нас сложились хорошие, позитивные отношения, которые длятся уже много лет», – рассказал Торрент.

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