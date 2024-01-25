«Уильямс» выпустил видео с виртуальным кругом по новой трассе в Мадриде

«Уильямс» показал виртуальный круг по трассе в Мадриде.

Пресс-служба британской команды опубликовала видеоролик с виртуальным проездом по треку в Мадриде.

Новая трасса в Мадриде будет принимать у себя Гран-при Испании, начиная с 2026 года – контракт с «Формулой-1» был заключен сразу на 10 лет.

При этом сама трасса пока находится на ранней стадии проектирования и строительства и существует лишь виртуальная ее версия.

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