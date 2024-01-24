Марк Уэббер: «Горжусь тем, как Пиастри провел сезон. Ни одному гонщику не пошел бы на пользу перерыв в 15 месяцев»

Уэббер очень доволен дебютным сезоном Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1», который является менеджером , отметил, что поначалу его подопечному было непросто влиться в работу, учитывая отсутствие гоночной практики на протяжении предыдущих 15 месяцев.

Тем не менее, по мнению , Пиастри удалось достаточно быстро адаптироваться в «Формуле-1» и « » и продемонстрировать свой талант:

«В целом я очень рад и очень горжусь тем, как Оскар провел сезон. Не думаю, что мы даже в самых смелых мечтах могли предположить о том, что он так начнет сезон и вот так проведет чемпионат. Но, получив опыт борьбы с лучшими в мире гонщиками, он понял, что впереди его ждет много работы.

Ни одному гонщику не пошел бы на пользу 15-месячный перерыв. Да, он пару раз участвовал в тестах, но выступления в гонках это никак не заменит. Так что в первые полгода он определенно находился в положении отстающего от конкурентов – хотя я не думаю, что Оскар вообще стал бы использовать это в качестве оправдания, поскольку он сам никогда не ищет оправданий.

Очевидно, что на таком уровне перерыв в 15 месяцев не может пойти тебе на пользу – когда ты столько времени не видел стартовых огней, не проводил пит-стопы и так далее, не работал позади машины безопасности, в общем не участвовал в гонках, которые вмещают в себя все это. Так что изначальное отставание стало небольшим шоком. Но Оскар совершенно спокойно это воспринял. Ведь у команды тоже были трудности на старте сезона. А ведь третий Гран-при сезона был для Оскара домашним этапом. Ему было о чем подумать, но он все равно прекрасно справился с давлением».

Одним из наиболее ярких моментов сезона для Пиастри стала победа в спринте перед Гран-при Катара – особенно учитывая то, что австралийцу пришлось отбиваться от атак Макса Ферстаппена:

«Слушать переговоры по радио в тот момент было удивительным опытом. Он лишь сказал: «Просто дайте мне знать, когда Макс обгонит Джорджа (Расселла)». Что в итоге и случилось. И затем он спокойно подготовился на случай, если Макс его догонит. Ребята из «Макларена» были под впечатлением – они говорили, что такой уровень обычно демонстрируют гонщики, который проводят свой третий или четвертый сезон в «Формуле-1».

Это как раз то, что нам так нравится в Оскаре. Да, у него по-прежнему есть пробелы, их не может не быть. Это очевидно. Но в конечном итоге в ближайшие 3-4 года мы постепенно начнем устранять эти пробелы».

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