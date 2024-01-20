Мик Шумахер о WEC: «Даже если это не приведет к возвращению в «Ф-1», но позволит построить карьеру где-то еще – я буду рад»

Мик Шумахер готов развивать карьеру вне «Формулы-1».

Немецкий гонщик в предстоящем сезоне будет выступать в в составе « », но при этом не разорвал все связи с « », где в прошлом году был резервным пилотом на постоянной основе.

«Да, неприятных моментов было много – случаев, когда рвешь на себе волосы, страданий. Посторонние не часто видят такие вещи. Ведь « » всегда оставалась моей мечтой и будет ей оставаться.

Но оставаться, не участвуя в гонках и продолжая отставать от всех не было никакого смысла. Так что я лучше пойду куда-то еще, где смогу гоняться и развивать свои навыки. В конце концов, даже если это не приведет к возвращению в «Формулу-1», но позволит построить карьеру где-то еще – я буду рад.

Думаю, наиболее важным моментом, на котором хотелось бы остановиться, является то, что как гонщик я теперь гораздо лучше понимаю, что хочу получать от команды, что именно я чувствую, чего я стою и что я могу дать команде. В то время как в свой первый год в «Формуле-1» мне было очень трудно понять, какой должна быть моя позиция, как далеко я могу зайти в том или ином вопросе и так далее», – рассказал Шумахер.

Шумахер второй год без «Ф-1» – но теперь его делят два завода и «Ред Булл». Есть шанс на возвращение?