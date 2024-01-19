Джеймс Эллисон: «Пока не понимаю, какова будет природа отношений «Ред Булл» и «Альфа Таури», но я четко знаю правила»
Эллисон не видит проблемы в тесном сотрудничестве «Ред Булл» и «Альфа Таури».
Технический директор «Мерседеса» уверен, что в условия действия текущего регламента обмен технологиями, который, например, имел место в прошлом в случае с «Мерседесом» и «Астон Мартин», в данный момент попросту невозможен.
В связи с этим Джеймс отметил, что единственная выгода, которую смогут получить «Ред Булл» и «Альфа Таури», будет относиться исключительно к коммерческой деятельности.
«Я пока не вполне понимаю, какова будет природа отношений двух этих команд, но я четко знаю, каковы правила.
А правила гласят, что за исключением сильно ограниченного количества деталей, разрешенных для поставки – и как следствие под ограничение подпадает и возможное количество разрешенных для обмена данных, – во всех остальных случаях регламент жестко ограничивает возможность передачи от одной команды к другой чего-либо, что может считаться интеллектуальной собственностью.
И с учетом того, как прописаны правила в данной области, мы можем говорить о почти полном запрете передачи любой информации между командам.
Если между двумя командами существуют крепкие отношения, реализовано такое сотрудничество может быть только в области коммерческой деятельности. Существование подобных прочных отношений в области обмена техническими данными или в отношении спортивной составляющей невозможно, потому что это запрещено правилами.
В прошлом возможностей было больше. Например, те отношения между «Мерседесом» и «Астон Мартин», существовавшие в прошлом, позволяли делать гораздо больше. Именно в ответ на возникновение этого сотрудничества правила в данной области существенно ужесточили. И теперь существование таких отношений в области технической или спортивной составляющей просто невозможно», – рассказал Эллисон.
5 шокирующих прогнозов для «Ф-1» в 2024-м: ссоры в «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседесе»
Сфотографируют болид РБ и воспроизведут по фоткам. Розовый мерседес не даст соврать...
Когда в Монако Перес разложил болид, до конца сезона так никто и не смог скопировать тройное дрс или столь изобретательное дно.
Технология - это не просто фотографии.