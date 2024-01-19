Дакар-2024. Себастьян Леб: «Бороться в одиночку против «Ауди» в полном составе непросто. У нас не было шансов»

Леб высказался о борьбе с «Ауди».

Гонщик « » долгое время боролся с Карлосом Сайнсом-старшим на победу на «Дакаре-2024», но на 11-м этапе получил несколько проколов колес, а затем сломал правую переднюю подвеску.

Француз вызвал на место аварии грузовик технической поддержки, хотя тот даже не был готов к выезду на старте спецучастка. В итоге Леб получил помощь от китайского гонщика Джи Юнганга, выступавшего в другом зачете за одну из команд поддержки.

В результате, перед последним днем «Дакара», Леб отстает от Сайнса на полтора часа:

«Мы довольны тем, что сделали. Но да, все получилось не так, как нам бы хотелось. В итоге у нас просто не было шансов в борьбе с командой « ». Они ехали вместе. У них было две машины, помогавшие . Он был в безопасности, хотя на предыдущем этапе трижды получал прокол колеса.

Я же не мог позволить себе получить три прокола, поскольку в этом случае просто застрял бы на трассе. Так что да, бороться в одиночку против команды «Ауди» в полном составе – это непросто».

Леб также высказался о решении Насера Аль-Аттии сойти с дистанции «Дакара» и тем самым оставить напарника по команде без поддержки:

«В конечном счете поступает так, как ему хочется. Так что решение отпустить его принимали не мы. Но да, в последний день у нас не было шансов против «Ауди». Учитывая то, как прошел этап, все эти проколы и так далее – у нас не было шансов».

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