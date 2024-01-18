Дакар-2024. Сайнс лидирует, Леб откатился на 3-е место из-за поломки, Брейбек и Мацик лидируют в своих классах перед последним днем

В Саудовской Аравии завершился одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2024».
В классе внедорожников победу на этапе вновь одержал француз Герлен Шишери. Лидер общего зачета Карлос Сайнс-старший закончил этап с третьим временем.
В то же время занимавший вторую позицию Себастьян Леб потерял огромное количество времени из-за поломки подвески. Изначально казалось, что Леб будет вынужден вовсе сойти с дистанции. Но затем один из экипажей соперников помог устранить поломку.
В результате Леб откатился на третье место в общем зачете и теперь отстает от Сайнса на полтора часа.
В классе мотоциклов этап выиграл Росс Бранч, однако лидирующий в общем зачете Рикки Брейбек показал второе время, уступив всего 32 секунды. В общем зачете Брейбек опережает Бранча на 10 минут.
В классе грузовиков этап выиграл Алеш Лопрайс. Мартин Мацик показал второе время и сохраняет лидерство в общем зачете, опережая все того же Лопрайса на два часа.
Ралли Дакар
18 января 2024 года
Этап 11
Мотоциклы
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 4:51.57
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.32
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +3.17
…7. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +10.08
Положение после этапа 11
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 49:37.57
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +10.22
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.31
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +38.44
5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +42.19
Квадроциклы
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 6:13.57
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.37
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +21.32
Положение после этапа 11
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 62:11.24
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +8.14
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +3:45.16
Внедорожники
1. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») – 4:43.0
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +5.32
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +5.35
4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +9.46
…14. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +24.59
…18. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +30.07
…62. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:28.15
Положение после этапа 11
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 46:23.47
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +1:27.06
3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:36.02
4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +1:42.20
…9. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +3:06.42
...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:43.49
...12. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +4:16.43
Мотовездеходы SSV
1. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») – 5:21.36
2. Херард Фарес Гуэлл (Испания, «Кан-Ам») +0.02
3. Кристиано Батиста (Бразилия, «Кан-Ам») +4.51
Положение после этапа 11
1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 54:35.11
2. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +2.49
3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +52.45
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») – 5:18.50
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +5.07
3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +31.49
…5. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +40.21
Положение после этапа 11
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 52:31.45
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +2:01.01
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +5:26.42