Дакар-2024. Сайнс лидирует, Леб откатился на 3-е место из-за поломки, Брейбек и Мацик лидируют в своих классах перед последним днем

В Саудовской Аравии завершился одиннадцатый этап ралли-рейда «Дакар-2024».

В классе внедорожников победу на этапе вновь одержал француз Герлен Шишери. Лидер общего зачета Карлос Сайнс-старший закончил этап с третьим временем.

В то же время занимавший вторую позицию Себастьян Леб потерял огромное количество времени из-за поломки подвески. Изначально казалось, что Леб будет вынужден вовсе сойти с дистанции. Но затем один из экипажей соперников помог устранить поломку.

В результате Леб откатился на третье место в общем зачете и теперь отстает от Сайнса на полтора часа.

В классе мотоциклов этап выиграл Росс Бранч, однако лидирующий в общем зачете Рикки Брейбек показал второе время, уступив всего 32 секунды. В общем зачете Брейбек опережает Бранча на 10 минут.

В классе грузовиков этап выиграл Алеш Лопрайс. Мартин Мацик показал второе время и сохраняет лидерство в общем зачете, опережая все того же Лопрайса на два часа.

Ралли Дакар

18 января 2024 года

Этап 11

Мотоциклы

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 4:51.57

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.32

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +3.17

…7. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +10.08

Положение после этапа 11

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 49:37.57

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +10.22

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.31

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +38.44

5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +42.19

Квадроциклы

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 6:13.57

2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.37

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +21.32

Положение после этапа 11

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 62:11.24

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +8.14

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +3:45.16

Внедорожники

1. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») – 4:43.0

2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +5.32

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +5.35

4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +9.46

…14. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +24.59

…18. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +30.07

…62. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:28.15

Положение после этапа 11

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 46:23.47

2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +1:27.06

3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:36.02

4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +1:42.20

…9. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +3:06.42

...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:43.49

...12. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +4:16.43

Мотовездеходы SSV

1. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») – 5:21.36

2. Херард Фарес Гуэлл (Испания, «Кан-Ам») +0.02

3. Кристиано Батиста (Бразилия, «Кан-Ам») +4.51

Положение после этапа 11

1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 54:35.11

2. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +2.49

3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +52.45

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») – 5:18.50

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +5.07

3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +31.49

…5. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +40.21

Положение после этапа 11

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 52:31.45

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +2:01.01

3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +5:26.42