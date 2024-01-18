«Ситуация сильно изменится». Тото Вольфф – о планах «Мерседеса» повысить эффективность проведения пит-стопов

«Мерседес» уделит внимание повышению эффективности пит-стопов.

Исполнительный директор немецкой команды рассказал, что в « » внесут корректировки в процедуру проведения пит-стопов, чтобы повысить эффективность.

«Мерседес» долгое время оставался одним из лидеров в данной области, но в последние годы начал уступать позиции «Ред Булл», а в прошлом сезоне по среднему времени проведения пит-стопа и вовсе занял место в середине таблицы.

«Данный регламент был сформирован несколько лет назад и мне кажется, что интерпретируя правила, мы трактовали их слишком консервативно и действовали соответствующе.

И мы видели, что другие команды действовали иначе (и более эффективно). Так что следите за развитием событий. Думаю, у нас ситуация сильно изменится», – рассказал Вольфф.

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