Джеймс Эллисон подписал новый многолетний контракт с «Мерседесом»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джеймс Эллисон Авто

Эллисон продлил контракт с «Мерседесом».

Технический директор немецкой команды подписал с коллективом новое долгосрочное соглашение. Джеймс изначально присоединился к «Мерседесу» в 2017 году, но затем на какое-то время уходил на более консультативную должность в общей структуре, а его место занимал Майк Эллиот.

Однако затем в «Мерседесе», на фоне не лучших результатов команды, было принято решение провести обратную рокировку – Эллисон и Эллиот обменялись должностями, а вскоре Майк Эллиот и вовсе покинул «Мерседес».

О деталях сделки не сообщается, но в команде отмечают, что речь идет о длительном соглашении, подразумевающим работу как минимум по ходу сезона-2026.

«Могу сказать, что «Формула-1» принесла мне много хороших моментов, много радости. Но ничто из этого не сравнится тем моментом, когда в 2017 году я ответил на звонок Тото Вольффа с приглашением в «Мерседес».

Для меня большая честь продолжать идти по этому пути, работать рядом с такими замечательными коллегами и вместе бороться за то, чтобы достичь успехов в чемпионате», – рассказал Эллисон.

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