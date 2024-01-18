Джеймс Эллисон подписал новый многолетний контракт с «Мерседесом»

Эллисон продлил контракт с «Мерседесом».

Технический директор немецкой команды подписал с коллективом новое долгосрочное соглашение. Джеймс изначально присоединился к «Мерседесу» в 2017 году, но затем на какое-то время уходил на более консультативную должность в общей структуре, а его место занимал Майк Эллиот.

Однако затем в « », на фоне не лучших результатов команды, было принято решение провести обратную рокировку – и Эллиот обменялись должностями, а вскоре Майк Эллиот и вовсе покинул «Мерседес».

О деталях сделки не сообщается, но в команде отмечают, что речь идет о длительном соглашении, подразумевающим работу как минимум по ходу сезона-2026.

«Могу сказать, что « » принесла мне много хороших моментов, много радости. Но ничто из этого не сравнится тем моментом, когда в 2017 году я ответил на звонок с приглашением в «Мерседес».

Для меня большая честь продолжать идти по этому пути, работать рядом с такими замечательными коллегами и вместе бороться за то, чтобы достичь успехов в чемпионате», – рассказал Эллисон.