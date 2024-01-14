Дакар-2024. Леб выиграл 7-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия сократил отставание, Флоримо и Мацик победили в своих классах

В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2024».

В классе внедорожников победу на этапе одержал Себастьян Леб – благодаря этому гонщик «Продрайв» приблизился к Карлосу Сайнсу-старшему («Ауди») в общем зачете.

При этом неудачей этап закончился для одного из лидеров зачета и напарника Сайнса по команде Маттиаса Экстрема – из-за проблем с машиной швед отстал от лидеров более чем на два часа.

В классе мотоциклов победителем этапа стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда»). Лидировать в общем зачете продолжает Рикки Брейбек («Хонда»), однако Россу Бранчу («Хиро») удалось сократить отставание от одной секунды.

В классе грузовиков этап выиграл Мартин Мацик («Ивеко») и упрочил свое лидерство в общем зачете.

Ралли Дакар

14 января 2024 года

Этап 7

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 5:18.33

2. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +3.12

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.32

4. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +6.36

5. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +7.26

Положение после этапа 7

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 32:37.20

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.01

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6.48

4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.39

5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +24.39

Квадроциклы

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 6:51.26

2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +13.50

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +29.16

Положение после этапа 7

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 40:48.00

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.20

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +2:27.46

Внедорожники

1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 4:56.39

2. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +7.06

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +9.47

4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +10.31

...10. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +23.13

...27. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +43.21

Положение после этапа 7

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 30:06.42

2. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +19.00

3. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +1:00.35

...11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +2:40.10

...12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +2:49.38

...17. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +3:55.54

Мотовездеходы SSV

1. Жоау Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») – 5:49.37

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +0.35

3. Жером де Садлер (Швейцария, «Кан-Ам») +8.47

Положение после этапа 7

1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 35:51.08

2. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +7.30

3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +7.38

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 5:40.52

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.39

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +19.28

…5 Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +1:09.17

Положение после этапа 7

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 34:40.10

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:36.10

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1:50.38

4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3:47.10