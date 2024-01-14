Дакар-2024. Леб выиграл 7-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия сократил отставание, Флоримо и Мацик победили в своих классах
В Саудовской Аравии завершился седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2024».
В классе внедорожников победу на этапе одержал Себастьян Леб – благодаря этому гонщик «Продрайв» приблизился к Карлосу Сайнсу-старшему («Ауди») в общем зачете.
При этом неудачей этап закончился для одного из лидеров зачета и напарника Сайнса по команде Маттиаса Экстрема – из-за проблем с машиной швед отстал от лидеров более чем на два часа.
В классе мотоциклов победителем этапа стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда»). Лидировать в общем зачете продолжает Рикки Брейбек («Хонда»), однако Россу Бранчу («Хиро») удалось сократить отставание от одной секунды.
В классе грузовиков этап выиграл Мартин Мацик («Ивеко») и упрочил свое лидерство в общем зачете.
Ралли Дакар
14 января 2024 года
Этап 7
Мотоциклы
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 5:18.33
2. Лучиано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +3.12
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.32
4. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +6.36
5. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +7.26
Положение после этапа 7
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 32:37.20
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +0.01
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6.48
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.39
5. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +24.39
Квадроциклы
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 6:51.26
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +13.50
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +29.16
Положение после этапа 7
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 40:48.00
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +6.20
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +2:27.46
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 4:56.39
2. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +7.06
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +9.47
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +10.31
...10. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +23.13
...27. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +43.21
Положение после этапа 7
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 30:06.42
2. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +19.00
3. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +1:00.35
...11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Продрайв») +2:40.10
...12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +2:49.38
...17. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +3:55.54
Мотовездеходы SSV
1. Жоау Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») – 5:49.37
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +0.35
3. Жером де Садлер (Швейцария, «Кан-Ам») +8.47
Положение после этапа 7
1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 35:51.08
2. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +7.30
3. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») +7.38
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 5:40.52
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.39
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +19.28
…5 Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +1:09.17
Положение после этапа 7
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 34:40.10
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:36.10
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1:50.38
4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3:47.10