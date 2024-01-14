Боттас об увлечениях вне гонок: «Здорово иметь возможность иногда отключиться от «Формулы-1»

Боттас рассказал об увлечениях за пределами «Ф-1».

Пилот «Стейк» отметил, что вложения в различный бизнес кажутся ему разумным подходом, учитывая то, что когда-нибудь его карьера в «Формуле-1» и в гонках в целом подойдет к концу.

За последние годы Боттас вкладывал инвестиции в различные проекты – кофейню на родине в Финляндии, производство джина, а недавно выпустил собственную марку вина.

Также Боттас занимается недвижимостью и вкладывается в велогонки.

Похожим образом, как он сам рассказывал ранее, действует пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

В то же время, по словам Боттаса, различные проекты и хобби сейчас не должны отвлекать его от выступлений в «Формуле-1».

«И да и нет. Да, потому что всегда стараюсь думать наперед, планировать заранее. Но « » по-прежнему остается для меня главным делом и занятием, и я по-прежнему хочу провести в «Ф-1» еще очень много времени.

Все эти проекты, в которых я принимал участие, случались благодаря желанию и страсти. Каждый проект, к которому я присоединялся, я и правда страстно хотел реализовать. И мне нравится заниматься всеми этими вещами – это придает мне сил, энергии, вместо того, чтобы тратить ее впустую.

И все эти вещи, которыми я занимаюсь, я могу контролировать – с точки зрения того, сколько именно времени я буду на них тратить. С нами работает много людей, так что я могу спокойно контролировать свою нагрузку, занятость.

И в гоночный уик-энд я не хочу заниматься этими вещами, думать о них. Я просто оставляю все это позади. А после уик-энда, отойдя от гонок, я могу вернуться к ним. И меня радует, что я могу контролировать этот процесс.

При этом здорово иметь возможность иногда отключиться от «Формулы-1». Ведь в противном случае, если бы будешь заниматься «Формулой-1» 24 часа в сутки 7 дней в неделю, надолго тебя не хватит. Поэтому приятно иметь возможность заняться чем-то другим, а потом я могу снова вернуться в гонки. В общем, для меня такой подход работает», – рассказал Боттас.

Гонщик «Ф-1» так полюбил сниматься с голым задом, что теперь у него целая галерея. Он продает календарь!