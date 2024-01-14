Президент ФИА о перспективах Гран-при ЮАР: «Для Африки это стало бы очень важным событием»

Бен Сулайем хотел бы видеть Гран-при ЮАР в календаре «Ф-1».

Президент ФИА высказался о перспективах этапа в Кьялами, проект которого на данный момент был заморожен.

Долгое время все шло к тому, что будет организован и займет место Гран-при Бельгии, но в итоге «Формуле-1» и организаторам не удалось прийти к соглашению. Основной проблемой в прессе называлась то, что организаторы не смогли обеспечить и гарантировать необходимое финансирование.

Последний раз Гран-при ЮАР проводился на трассе «Кьялами» в 1993 году, после чего потерял место в календаре «Ф-1».

«У нас есть очень хорошие контакты в Африке, развитию гонок в Африке нужно уделять больше внимания. В Африке у нас есть хороший вице-президент, ФИА занимается улучшением работы автоспортивных клубов в странах Африки.

У ЮАР вообще богатая история в автоспорте. И с прошлого года ходило много разговоров о том, что « » вернется в Кьялами. Для Африки это стало бы очень важным событием. Мы также рассматриваем возможность организации в Африке гонок электросерии («Формулы Е»). Это тоже было бы здорово», – рассказал бен Сулайем.

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