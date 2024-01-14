Президент ФИА о перспективах Гран-при ЮАР: «Для Африки это стало бы очень важным событием»
Бен Сулайем хотел бы видеть Гран-при ЮАР в календаре «Ф-1».
Президент ФИА высказался о перспективах этапа в Кьялами, проект которого на данный момент был заморожен.
Долгое время все шло к тому, что Гран-при ЮАР будет организован и займет место Гран-при Бельгии, но в итоге «Формуле-1» и организаторам не удалось прийти к соглашению. Основной проблемой в прессе называлась то, что организаторы не смогли обеспечить и гарантировать необходимое финансирование.
Последний раз Гран-при ЮАР проводился на трассе «Кьялами» в 1993 году, после чего потерял место в календаре «Ф-1».
«У нас есть очень хорошие контакты в Африке, развитию гонок в Африке нужно уделять больше внимания. В Африке у нас есть хороший вице-президент, ФИА занимается улучшением работы автоспортивных клубов в странах Африки.
У ЮАР вообще богатая история в автоспорте. И с прошлого года ходило много разговоров о том, что «Формула-1» вернется в Кьялами. Для Африки это стало бы очень важным событием. Мы также рассматриваем возможность организации в Африке гонок электросерии («Формулы Е»). Это тоже было бы здорово», – рассказал бен Сулайем.
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