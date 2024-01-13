Отмар Сафнауэр о работе в «Альпин»: «Наивно считать, что добиться успеха можно за год-два. Все шло в верном направлении»

Сафнауэр раскритиковал боссов «Альпин» за нереалистичные ожидания.

Отмар Сафнауэр поделился мнением о разногласиях с топ-менеджментом « », которые привели к его уходу с поста руководителя команды по ходу сезона-2023.

«Я в основном разочарован из-за того, что у нас были разные планы по срокам. Мне дали 100 гонок, чтобы добиться успеха, и я полагал, что этого достаточно. При 25 гонках в год это четыре сезона, при 20 – пять, поэтому что-то среднее.

Я провел 38 этапов, и последовало объявление, что мы достигли недостаточного прогресса, и необходимы перемены. Я знаю, что надо для изменения культуры и результатов команды «Формулы-1». Просто нужно время.

И это не только мои слова. Многие другие также утверждали, что мы шли в верном направлении. Внутри команды говорили: «Здорово, мы в восторге от твоего стиля управления». Я считаю, что все шло в верном направлении. Что пошло плохо, так это тот факт, что топ-менеджеры «Альпин» хотели достичь успеха гораздо быстрее, чем было возможно.

Когда я пришел [в «Альпин»], там не было отдельной группы по эффективности аэродинамики. В больших командах 20-25 человек занимаются эффективностью аэродинамики – это подразделение, отдельное от группы аэродинамики. К моменту моего ухода я набрал новых менеджеров для этой группы. За мои полтора года мы наняли 70-80 новых специалистов. Мы никого не увольняли, только нанимали», – сказал Отмар в интервью на ютуб-канале журналиста Питера Уиндзора.

Сафнауэр, известный по работе в «Форс-Индии» / « » / « », подчеркнул, что прогресс его бывшей команды не был мгновенным:

«Это не произошло за год. Понадобилось время для того, чтобы привлечь всех этих людей. Это происходило за кадром.

Надо помнить, что Лоренс [Стролл] купил команду в 2018 году – а в 2023-м она создала быстрый болид. Таковы сроки. Наивно считать, что можно достичь этого за год или два. Это просто невозможно».

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