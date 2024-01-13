Отмар Сафнауэр о работе в «Альпин»: «Наивно считать, что добиться успеха можно за год-два. Все шло в верном направлении»
Сафнауэр раскритиковал боссов «Альпин» за нереалистичные ожидания.
Отмар Сафнауэр поделился мнением о разногласиях с топ-менеджментом «Альпин», которые привели к его уходу с поста руководителя команды по ходу сезона-2023.
«Я в основном разочарован из-за того, что у нас были разные планы по срокам. Мне дали 100 гонок, чтобы добиться успеха, и я полагал, что этого достаточно. При 25 гонках в год это четыре сезона, при 20 – пять, поэтому что-то среднее.
Я провел 38 этапов, и последовало объявление, что мы достигли недостаточного прогресса, и необходимы перемены. Я знаю, что надо для изменения культуры и результатов команды «Формулы-1». Просто нужно время.
И это не только мои слова. Многие другие также утверждали, что мы шли в верном направлении. Внутри команды говорили: «Здорово, мы в восторге от твоего стиля управления». Я считаю, что все шло в верном направлении. Что пошло плохо, так это тот факт, что топ-менеджеры «Альпин» хотели достичь успеха гораздо быстрее, чем было возможно.
Когда я пришел [в «Альпин»], там не было отдельной группы по эффективности аэродинамики. В больших командах 20-25 человек занимаются эффективностью аэродинамики – это подразделение, отдельное от группы аэродинамики. К моменту моего ухода я набрал новых менеджеров для этой группы. За мои полтора года мы наняли 70-80 новых специалистов. Мы никого не увольняли, только нанимали», – сказал Отмар в интервью на ютуб-канале журналиста Питера Уиндзора.
Сафнауэр, известный по работе в «Форс-Индии» / «Рейсинг Пойнт» / «Астон Мартин», подчеркнул, что прогресс его бывшей команды не был мгновенным:
«Это не произошло за год. Понадобилось время для того, чтобы привлечь всех этих людей. Это происходило за кадром.
Надо помнить, что Лоренс [Стролл] купил команду в 2018 году – а в 2023-м она создала быстрый болид. Таковы сроки. Наивно считать, что можно достичь этого за год или два. Это просто невозможно».
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Эти клоуны умудрились в течении 2022 года промахать двух топовых пилотов. Причем промахать четко по хамскому отношению к ним. Пиастри в их представлении должен был смиренно ждать своего шанса в полной неопределённости. А Алонсо они умудрились в лицо сказать, что мол не уверены в его форме. Офигенный "стиль управления", ага. Да уже после этого нужно было его гнать ссаными тряпками.