Питер Уиндзор: «Хэмилтон уйдет из «Ф-1», наверное, если 2024-й будет еще одним ужасным годом»

Теги возможные переходы Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Питер Уиндзор Ландо Норрис Авто

Уиндзор высказался об условии ухода Хэмилтона из «Формулы-1».

По мнению журналиста и бывшего менеджера команд «Ф-1» Питера Уиндзора, Льюис Хэмилтон может завершить карьеру, если «Мерседес» не добьется прогресса в 2024 году.

«Льюис, наверное, уйдет, если это будет еще один ужасный год, я так полагаю. Пожалуй, скажет: «Хватит». Не могу представить, что он подумает: «Что ж, дождемся 2026-го и наполовину электрических болидов «Формулы-1». Вряд ли это привлекательный вариант для Льюиса Хэмилтона», – заявил Уиндзор на своем ютуб-канале.

Эксперт предположил, что потенциальным преемником семикратного чемпиона является лидер «Макларена» Ландо Норрис:

«Так что да, могут настать последствия. Мы увидим вместо него кого-нибудь – Ландо Норриса или кого-то в таком духе в «Мерседесе». Будет интересно».

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Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

6 комментариев
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2 машина по скорости и 3 место в ЛЗ это ужасный сезон для зажравшейся принцесы? Мда.
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Нет машины которая с 2014, 6 лет подряд везет всем секунду - надо уходить, вот еще на плюс/минус равной технике напрягаться.
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Читая опусы Луки про нечеловеческие усилия и тошнилово с 30 секундами запаса, сразу можно узнать в этом описании многоразового превозмогающего сэра, который ещё и лучшие круги клепал на убитом харде, который умер ещё 50 кругов назад.
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Ответ Великий Алонсо
2 машина по скорости и 3 место в ЛЗ это ужасный сезон для зажравшейся принцесы? Мда.
привык к космовозу
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