Питер Уиндзор: «Хэмилтон уйдет из «Ф-1», наверное, если 2024-й будет еще одним ужасным годом»

Уиндзор высказался об условии ухода Хэмилтона из «Формулы-1».

По мнению журналиста и бывшего менеджера команд «Ф-1» Питера Уиндзора, может завершить карьеру, если « » не добьется прогресса в 2024 году.

«Льюис, наверное, уйдет, если это будет еще один ужасный год, я так полагаю. Пожалуй, скажет: «Хватит». Не могу представить, что он подумает: «Что ж, дождемся 2026-го и наполовину электрических болидов «Формулы-1». Вряд ли это привлекательный вариант для Льюиса Хэмилтона», – заявил Уиндзор на своем ютуб-канале.

Эксперт предположил, что потенциальным преемником семикратного чемпиона является лидер « » :

«Так что да, могут настать последствия. Мы увидим вместо него кого-нибудь – Ландо Норриса или кого-то в таком духе в «Мерседесе». Будет интересно».

Питер Уиндзор: «Ферстаппен может выиграть 7 титулов. Он в «Ред Булл» как влитой – идеальная ситуация для столь талантливого пилота»

Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?