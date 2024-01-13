Питер Уиндзор: «Ферстаппен может выиграть 7 титулов. Он в «Ред Булл» как влитой – идеальная ситуация для столь талантливого пилота»

Уиндзор оценил шансы Ферстаппена сравняться с Шумахером и Хэмилтоном.

Журналист Питер Уиндзор заявил, что пилот «Ред Булл» может завоевать семь титулов в «Формуле-1» и повторить рекорд и .

«Конечно, может, безусловно. На самом деле я обсуждал с другом, насколько Макс сейчас хорош. Я говорил: одна из причин заключается в том, что он всегда был в очень хорошей команде, в очень хорошей машине, он хорошо знает людей, особенно и .

Одно дело – гоняться в команде-середняке, совсем другое – в лучшем коллективе «Формулы-1», где ты как влитой. Это просто идеальная ситуация для пилота с таким уровнем таланта. И в итоге этот талант получил дополнительный импульс, продвинувший его в область, которую, возможно, мы никогда не видели в истории «Формулы-1».

Не хочу сравнивать разные эпохи, но я не знаю другого пилота, который настолько слился бы с машиной, и по большей части машиной для побед. Да, был период, когда моторы «Мерседеса» давали преимущество, а он не мог соперничать, но даже тогда он был в очень хорошей команде, которая выжимала все из проигрывавшего по мощности болида. В такой ситуации хотел бы оказаться молодой парень.

Теперь машина превосходная, что позволяет Максу Ферстаппену раскрываться все больше и больше. Получит ли Льюис шанс выиграть еще один титул? Очень на это надеюсь, потому что у меня до сих пор ужасные ощущения из-за случившегося в Абу-Даби. Но, если честно, не уверен, что такая возможность появится, пока есть Макс и «Ред Булл», – сказал бывший менеджер команд «Ф-1» на своем ютуб-канале.

Уиндзор также сообщил, что считает «Ред Булл» и Ферстаппена явными фаворитами сезона-2024:

«Можно представить, что на третий год регламента хотя бы одна из команд справится и значительно приблизится. Но помешает ли это Максу выиграть еще один титул?

Думаю, нет, потому что «Ред Булл» понимает, как работать с машиной, накопил весь возможный опыт. Если «Феррари» и «Мерседес» приблизятся к «Ред Булл» – стоило бы – им все равно предстоит пройти через этот период и понять, как работать с болидом. «Ред Булл» уже умеет – это огромное преимущество.

Надо быть очень смелым, чтобы поставить деньги не на чемпионство Макса».

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