Уилл Бакстон о Штайнере: «Не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды, не являвшимся владельцем»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Хаас Гюнтер Штайнер Уилл Бакстон Авто

Бакстон вступился за Штайнера, покинувшего «Хаас».

Репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон заявил, что экс-руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера трудно обвинять в неудачах из-за недостаточных ресурсов. Кроме этого, Бакстон отметил любовь фанатов к итальянцу.

«Кто кроме Штайнера мог бы так долго продержаться с руками, связанными за спиной? Философия «Хааса» работала десятилетие назад, но наш спорт изменился, а команда не смогла – это показало решение владельца. То, что воспринимается как провал Штайнера, на мой взгляд, является следствием, а не причиной.

Среди руководителей команд «Ф-1» в последнее время сильная текучка. Лишь в «Ред Булл» и «Мерседесе» обошлись без перестановок в последние два сезона. Но уход Штайнера отличается. Нескрываемое разочарование болельщиков, которые, похоже, действительно привязаны к нему, огромно и говорит само за себя.

Хотя в этой игре не место чувствам, за все свое время в «Ф-1» я не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с боссом команды, который при этом не являлся бы владельцем», – написал журналист.

Штайнеру не дали попрощаться с сотрудниками «Хааса», в команде разочарованы разрывом (Sky Sports)

8 из 10 руководителей команд «Ф-1» назначены в 2022 году или позже

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