Штайнеру не дали попрощаться с сотрудниками «Хааса», в команде разочарованы разрывом (Sky Sports)

Штайнеру не позволили попрощаться со своими подопечными в «Хаасе».

По информации журналиста Sky Sports Крэйга Слэйтера, , покинувший пост руководителя «Хааса», не смог проститься с сотрудниками. Также репортер сообщил о настроениях в команде.

«Источники на базе сказали, что там сильно разочарованы уходом Гюнтера. Ему не дали возможности попрощаться, кстати – думаю, его это расстроило», – сказал Слэйтер в подкасте канала.

Крэйг заявил, что такое развитие событий стало сюрпризом для Штайнера:

«Я узнал в выходные, но некоторые люди, с которыми я пообщался, сказали, что были в курсе еще пару недель назад. И я навел справки у людей из команды – они сообщили, что Гюнтер Штайнер узнал о решении к концу декабря.

Он не получил возможность прийти и попрощаться на базе. Он все еще в Великобритании в данный момент – это тоже интересно.

Но, насколько я понял, решение не продлевать контракт стало для него неожиданностью. Поэтому, полагаю, надо осторожнее выбирать формулировки. Мы не можем назвать это увольнением, потому что соглашение истекло, и Джин [Хаас] решил его не продлевать».

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