Сайнс-старший возглавил «Дакар» после первого дня «48-часового» 6-го этапа

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Гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший вернул лидерство на «Дакаре».

11 и 12 января спортсмены проводят «48-часовой» шестой этап, на протяжении которого не могут пользоваться помощью со стороны своих команд.

Испанец возглавил гонку в классе внедорожников после того, как Язид Аль-Раджи («Тойота») попал в серьезную аварию и снялся с этапа. Сайнс-старший стал лучшим по итогам дня, опередив напарника Маттиаса Экстрема и Себастьяна Леба («Продрайв»).

Сайнс-старший на 15 минут обгоняет Экстрема и на 21 – представителя «Продрайва» Нассера Аль-Аттию в общем зачете.

В категории мотоциклов лидирует гонщик «Хонды» Адриен ван Беверен, сместивший Росс Бранча («Хиро»), в классе грузовиков Мартин Мацик обогнал Януса ван Кастерена (оба пилотируют «Ивеко»).

Лидер «Дакара» Аль-Раджи снялся с шестого этапа после аварии

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