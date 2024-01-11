Сайнс-старший возглавил «Дакар» после первого дня «48-часового» 6-го этапа

Гонщик « » вернул лидерство на «Дакаре».

11 и 12 января спортсмены проводят «48-часовой» шестой этап, на протяжении которого не могут пользоваться помощью со стороны своих команд.

Испанец возглавил гонку в классе внедорожников после того, как Язид Аль-Раджи (« ») попал в серьезную аварию и снялся с этапа. Сайнс-старший стал лучшим по итогам дня, опередив напарника и («Продрайв»).

Сайнс-старший на 15 минут обгоняет Экстрема и на 21 – представителя «Продрайва» Нассера Аль-Аттию в общем зачете.

В категории мотоциклов лидирует гонщик «Хонды» Адриен ван Беверен, сместивший Росс Бранча («Хиро»), в классе грузовиков Мартин Мацик обогнал Януса ван Кастерена (оба пилотируют «Ивеко»).

Лидер «Дакара» Аль-Раджи снялся с шестого этапа после аварии