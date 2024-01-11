Джин Хаас: «Я в «Ф-1» не ради продажи команды. Хочу, чтобы «Хаас» продержался следующие 10 лет»

Хаас не намерен продавать свою команду «Формулы-1».

Джин Хаас, владеющий одноименным коллективом «Ф-1», сообщил, что не думает о продаже. Накануне было объявлено об уходе руководителя «Хааса» .

«Я пришел в «Ф-1» не ради продажи. Я хотел гоняться. Гюнтер разделял это мнение. Мы здесь не для того, чтобы обналичиться, а для того, чтобы соревноваться и быть конкурентоспособными.

Мы продержались восемь лет и не собираемся уходить из бизнеса. Но я, безусловно, хочу, чтобы мы продержались и следующие десять лет.

Приходят внешние инвесторы, и они хотят вести с нами переговоры. Они ожидают отдачи в 15 процентов каждый год. «Предоставьте мне 15-процентный уровень отдачи, и я дам вам пару сотен миллионов долларов!» У них большие ожидания и всевозможные предписания.

Они хотят вложиться и через пять лет получить прибыль в 100 миллионов долларов. Если честно, мне не нужен такой надзор со стороны людей, которые приходят со своими 200 миллионами – это меня не мотивирует», – заявил американский бизнесмен.

Хаас поделился мнением о сотрудничестве с «Феррари»:

«Мы с «Феррари» работаем очень хорошо. Компания с нами с первого дня, она создает невероятные двигатели. Ее подвеска крайне качественная. Мы используем разные детали « », и сотрудничество развивается очень здорово, это сильно нам помогает.

Меня смущает то, что мы не смогли воспользоваться этим лучше, однако в будущем я хочу извлечь преимущество благодаря хорошему обеспечению, которого нет у многих других команд.

У « » есть « », и мы начинаем видеть, как развиваются эти отношения. Я считаю, соперничество будет очень напряженным, поэтому важно иметь такого партнера как «Феррари».

Мы очень рады продолжать сотрудничество с «Феррари». Надеюсь, мы поможем ей в плане надежности. Когда « » откажется от моторов «Феррари» [в 2026 году в пользу «Ауди»], мы станем единственным клиентом «Феррари». Может, компания найдет еще клиента или двух, может, останется только с нами. Но мы должны прибавить. Нельзя так сильно отставать от «Феррари», необходимо приблизиться.

На мой взгляд, у нас прекрасный набор. Есть двигатели «Феррари» – наверное, самые мощные в данный момент. Есть детали «Феррари», у нас хорошее шасси. Я часто общаюсь с инженерами и считаю, что хуже всего дела обстоят с аэродинамикой – нужно над этим поработать. Я не буду терпеть унижения каждый уик-энд».

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