Журналист Барретто: «Окон – один из главных приоритетов «Заубера»

Барретто сообщил, что в «Заубере» присматриваются к Окону.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился рассуждениями о будущем « » (ранее выступал как «Альфа Ромео», в 2024-м объявил о переименовании в «Стейк»). Швейцарский коллектив станет заводской командой «Ауди» в 2026 году.

Контракт Эстебана Окона с «Альпин» действует до конца сезона-2024. Барретто заявил, что Эстебан является ключевой трансферной целью «Заубера». Ранее итальянская пресса заявляла, что команда намерена заполучить в пару к Окону пилота « » .

«Хотя « », возможно, заинтересована в том, чтобы сохранить Окона еще на сезон, источники говорят, что француз располагается очень высоко в списке приоритетов «Стейка», управляемого «Заубером», в то время как команда готовится стать «Ауди» в 2026-м.

Это один из пилотов, которых, предположительно, изучает исполнительный директор Андреас Зайдль, который стремится превратить коллектив сначала в крепкого середняка, а затем в конюшню, сражающуюся за подиумы, победы и, наконец, титулы.

Приход «Ауди» и ее финансовых ресурсов сделает команду привлекательной для гонщиков в среднесрочной перспективе. Поэтому неудивительно, что Зайдль провел встречи по поводу будущего с менеджерами пилотов по всему пелотону.

У инкумбентов и Чжоу Гуаьюя есть шанс показать себя в этом году. Десятикратный победитель гонок Боттас невероятно голоден до борьбы и был бы счастлив повести за собой проект «Ауди». Чжоу сделал шаг вперед в прошлом году, а теперь, наконец, получит шанс сразиться на глазах своих болельщиков, когда Китай вернется в календарь в апреле. Тем не менее, обоим нужно прибавить», – написал Барретто.

«Ауди» нацелена на состав Окон-Хюлькенберг в 2025 году (It.motorsport)

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